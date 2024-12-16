Почти на треть выросла цена на электричество в Латвии. Что будет завтра?

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла на 27% и составила 136,32 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA представители АО «Latvenergo».

В Литве цена на электроэнергию выросла на 28% и составила 137,28 евро за МВтч, а в Эстонии цена выросла на 36% и составила 124,64 евро за МВтч.

Тем временем цена системы Nord Pool выросла на 1% — до 45,17 евро за МВтч. В Польше средняя цена электроэнергии составила 129,75 евро за МВтч, а в Германии — 176,85 евро за МВтч.

На цены на электроэнергию в странах Балтии повлияло сокращение потоков импорта из Финляндии и четвертой торговой зоны Швеции, а также снижение производства электроэнергии на гидроэлектростанциях. Повышение цен в Германии и некоторых торговых зонах Северных стран было вызвано слабым ветром в течение нескольких дней в середине недели.

В регионе Nord Pool потребление электроэнергии составило 9 771 гигаватт-час (ГВтч), а объемы производства электроэнергии — 10 672 ГВтч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 2% и составило 614 ГВтч. Объем потребленной электроэнергии в Латвии был на 2% выше, чем неделей ранее.

В Эстонии потребление осталось на том же уровне, а в потребление выросло на 3%.

Производство электроэнергии в странах Балтии выросло на 13%, всего было произведено 415 ГВтч.

Производство электроэнергии в Латвии снизилось на 1% по сравнению с предыдущей неделей — до 99 ГВтч. В Эстонии выработка выросла на 12% и было произведено 129 ГВтч. Литва произвела на 24% больше, чем на предыдущей неделе – 187 ГВтч.

На прошлой неделе объем производства по отношению к потреблению составил в Латвии 66%, в Эстонии это соотношение составило 69%, а в Литве — 68%.

Всего 67% потребляемой в регионе электроэнергии было произведено в странах Балтии.

Представители «Латвэнерго» отмечают, что колебания цен в «Nord Pool» напрямую затрагивают только тех потребителей, которые заключили со своим дилером электроэнергии договор с переменной ценой, основанной на цене электроэнергии на бирже.