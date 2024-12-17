Однако в большинстве своем такие лекарства стоят дорого, и даже богатые страны не закупают все новинки. В то же время производители инновационных лекарств отмечают, что по сравнению с другими странами ЕС в Латвии сроки, пока до пациентов доходят лекарства нового поколения, одни из самых долгих - в среднем почти два года.

Инновационная фармацевтика развивается стремительно - многие серьезные заболевания, которые еще относительно недавно означали инвалидность или преждевременную смерть, теперь можно предотвратить. Например, спинальную мышечную атрофию, прежде чем мышцы начнут необратимо атрофироваться и остановится дыхание, можно предотвратить на генетическом уровне, а у больных муковисцидозом инновационные препараты останавливают прогрессирование болезни. Именно в лечении редких заболеваний и рака наблюдается самый быстрый прогресс в разработке инновационных препаратов, и вместе с тем стремительно меняются и рекомендации по лечению. "Раньше все менялось каждые пять лет, а теперь - каждые шесть месяцев. Это инновационные, эффективные лекарства. Если они действительно доказали свою эффективность, то очень быстро оказываются в списке рекомендованных", - отмечает председатель правления Латвийской ассоциации онкологов-химиотерапевтов Айя Гериня.

