По предварительным данным Центрального статистического управления, в октябре этого года в Латвии впервые за месяц было зарегистрировано меньше тысячи новорожденных.

В октябре 2024 года в Латвии зарегистрировано 994 новорожденных, что на 15,8% (186 ) меньше, чем за тот же месяц 2023 года. В октябре родилось 489 мальчиков и 505 девочек.

По данным статистического управления, среди десяти месяцев с наименьшей численностью новорожденных — семь месяцев 2024 года.

За октябрем, когда зарегистрировано меньше всего новорожденных, следует февраль 2024 года, когда было зарегистрировано 1029 новорожденных, затем июнь 2024 года — 1035 новорожденных, январь 2024 года — 1050, апрель 2024 года — 1061, февраль 2023 года — 1063, март 2024 года — 1075, ноябрь 2022 года — 1077, ноябрь 2023 года — 1079, май 2024 года — 1094 новорожденных.

Больше всего новорожденных за месяц, по данным статистического управления, в Латвии было зарегистрировано в июне 1922 года — 4204, затем в феврале 1987 года — 4091, марте 1923 года — 4068, январе 1924 года — 4065, марте 1927 года — 3968 новорожденных.

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 10 710 новорожденных, что на 13% (1605) меньше, чем за тот же период 2023 года. За десять месяцев 2024 года в Латвии родился 5481 мальчик, что на 12,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, и 5229 девочек, что на 13,3% меньше.

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрирован 21 871 умерший, что на 4,5% (1040) меньше, чем за десять месяцев 2023 года, когда было зарегистрировано 22 911 умерших.

Таким образом, в этом году за десять месяцев число зарегистрированных умерших на 11 161 превысило число родившихся, тогда как за аналогичный период прошлого года число умерших на 10 596 превысило число родившихся.

За десять месяцев 2024 года в Латвии зарегистрирован 9151 брак, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года меньше на 4,1%.

По состоянию на 1 ноября этого года численность населения Латвии составляла 1,855 млн человек.