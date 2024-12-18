Известный латвийский альпинист и земессарг Юрис Ульманис, уже покоривший самые высокие вершины всех континентов, собрался в экспедицию на Южный полюс, которой хочет привлечь внимание к продолжающейся борьбе Украины и собрать больше средств на ее поддержку, пишет "Европейская правда".

Ульманис в рамках инициативы "Подсолнухи за свободу" отправляется в экспедицию через ледники Антарктиды, которую посвятил Украине. Ориентировочно за 16 дней он хочет на лыжах добраться от 89-й параллели до географического Южного полюса и установить там флаги Латвии и Украины. Последний перед тем побывал с ним на Эвересте.

Он отправляется в путь 28 декабря и начнет основную часть экспедиции с 3 января.

Альпинист хочет своим сложным путешествием напомнить миру, что война продолжается, Украина продолжает борьбу и нуждается в поддержке.

"Неся флаг Украины до Южного полюса – тот, который я уже поднимал на вершине Эвереста 17 мая 2023 года, – я хочу поощрить людей представить, какой была бы их жизнь без тепла, домашнего уюта, ресторанов и супермаркетов... Если экспедиция поощрит кого-то помогать – цель будет достигнута. Поэтому я призываю общественность, компании, организации участвовать и поддерживать кампанию взносами, которые пойдут на реальную поддержку украинцев", – отметил он.

"Латвийцам очень понятна борьба Украины. Наш общий опыт российского гнета побуждает нас действовать. Моя ответственность – сделать все, что я могу, чтобы не дать этой "империи зла" расширяться, поддержать и дать надежду тем, кто на передовой", – комментирует альпинист.

Ульманис призывает донатить через платформу UNITED24, целевым назначением будет медицинская помощь. За донаты от 24 долларов и больше можно будет побороться за эксклюзивные сувениры – подписанные мемуары Ульманиса о его альпинистских приключениях, элементы его снаряжения или открытки, которые он подпишет в Антарктиде.

Сбор Ульманиса на платформе уже накопил первую тысячу долларов из целевых 250 тысяч.

Юрис Ульманис в различных форматах участвовал в поддержке Украины с 2016 года, как для гражданских, в частности детей, так и для нужд военных, и ездил для этого в Украину. Также он издал книгу "Когда война становится чем-то личным" – свой рассказ о том, как на него повлияла российско-украинская война. Она издана на латышском, украинском и английском языках.