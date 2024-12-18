«Масло стало золотым!» - жители больше не смеются, увидев в магазине масло с защитой от воров (ДОПОЛНЕНО)

Дата публикации: 18.12.2024
«Кажется, что-то пошло не так. Масло в упаковке против воров. Мы смеялись, смеялись и…… досмеялись — масло стало золотым», — написали на этой неделе представители профиля «Slepenais pircējs/Mustery Shoppers» в социальной сети «Фейсбук».

Пользователи социальной сети «Фейсбук» поспешили высказать свое мнение по поводу пакетов масла, оснащенных «противоугонными» устройствами в магазине. Публикация привлекла большое внимание, ей поделились несколько сотен человек, оставившие множество комментариев. Вот некоторые из них:

«Некоторое время назад мы смеялись, что после санкций россияне останутся без сыра и масла. Так сильно били санкциями, что навредили сами себе. А сейчас сливочное масло становится предметом роскоши», — комментирует один из пользователей.

«Скоро все придется запаковывать в эти сетки. Просто смотрю на то, что произошло в «Akropole»», — говорит другой, намекая на инцидент с разграблением новогодней елки.

«Масло не станут красть алкоголики или наркоманы…а те, кото хочет есть…Очень грустно», - пишет третий.

«Поскольку введены кассы самообслуживания и стало меньше охранников, вполне логично, что, добавляя в продукт биперы, сотрудники защищают свои кошельки от покрытия недостач, вызванных воровством. Лично я не против добавить такие устройства», - указал еще один.

ДОПОЛНЕНО: Неужели литовская сеть супермаркетов не верит в честности покупателей - граждан Латвии? Как поясняет руководитель отдела коммуникаций "Maxima Latvija" Лиене Дупате-Угуле для Jauns.lv, в данном случае произошла недоразумение, и масло не нужно обеспечивать специализированной защитой.

"Наш приоритет — предлагать качественные продукты по низким ценам. Чтобы этого достичь, мы сосредотачиваемся на повышении эффективности по всей компании, включая многоуровневые механизмы безопасности для товаров, такие как физическая защита или так называемые "сигналки" для отдельных категорий товаров с повышенным риском. Хотелось бы также подчеркнуть, что, наряду с физической защитой товаров, в магазинах "Maxima" используются новейшие системы безопасности для дополнительной защиты продукции," — пояснила Дупате-Угуле.

