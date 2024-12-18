Стало известно, сколько в следующем году должны платить те самоуправления, которые делают в фонд взносы, а также сколько получат те, кому из фонда полагается дотация. Согласно расчету, в 2025 году доходы фонда выравнивания запланированы в размере 246 164 957 евро и их образует дотация из госбюджета в размере 50 630 855 евро, а также взносы самоуправлений в фонд выравнивания в размере 195 534 102 евро.

Предложенную модель не поддержало объединение Рижского самоуправления и самоуправлений прилегающих к Риге краев "Рижская метрополия", написав: "Пропорция, в которой в выравнивании финансов участвует государство, и в которой - самоуправления, является непропорциональной. Считаем, что эта пропорция должна быть солидарной, чтобы одну половину покрывало государство, а вторую - самоуправления. Постоянно растущие взносы в фонд выравнивания финансов самоуправлений больше не позволяют принимать сбалансированные бюджеты самоуправлений. Из-за внесения существенной доли в фонд выравнивания финансов, дееспособность столичной метрополии существенно снижается, но при этом растет потребность в новой инфраструктуре, в том числе в дошкольных учреждениях и школах, дорогах, коммуникациях. Свободных средств на развитие у наших самоуправлений нет, мы должны их занять, но финансирование структурных фондов ЕС ограничено еще с 2009 года. Это одна из причин снижения конкурентоспособности Риги и региона. Необходимо срочно работать над корзиной услуг, отвечающей функциям самоуправлений. И в случае, если самоуправление осуществляет мероприятия вне корзины этих услуг или добровольные функции, считаем, что оно не должно получать дотацию из фонда выравнивания финансов самоуправлений".

В приложении к правилам видно, что львиную долю - 138 641 872 евро - в фонд выравнивания финансов самоуправлений внесет стличное самоуправление. Эта сумма составляет 15% от поступлений подоходного налога с населения. Вторым по величине донором с 19 771 339 евро является Марупский край, где эта сумма составляет 25,2% от доходов ПНН, что в процентном соотношении является наибольшим взносом от донорских самоуправлений.

