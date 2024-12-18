Один бравый латвийский министр затеял благой почин – снизить цены на продукты питания в торговых сетях. Как идут дела у нашего Дон Кихота? Увы, пока не спорятся.

В чем идея?

Незадолго до выборов на какие только авантюры не пускаются латвийские политики, но мы, конечно, не будем противиться тем, что несут пользу. Пусть их реализация выгодна власть имущим, но и мы ведь в накладе не останемся. Правда, со снижением цен на продукты питания дело застопорилось. Все отложено на следующий год.

Идея состояла в том, чтобы ввести «потолок» магазинных наценок на основные продукты питания. Якобы так делают и в других странах ЕС. Ну что же, кто против этого будет возражать, кроме самих торговых сетей? Вводите. Разрешаем. В стране есть целый Сейм, который за считанные минуты может одобрить любой законопроект. Сколько абсолютно немыслимых еще совсем недавно вещей одобрил наш парламент в последнее время, и не сосчитаешь. Сделайте же что-нибудь приятное и для населения! Это пять минут вашего времени! Но нет, что-то никто не несет в парламент законопроект по снижению цен в магазинах, никто его не обсуждает, никто за него не голосует. Видимо, все не так просто оказалось.

Разные решения

Впрочем, авторы идеи утверждают, что «потолок» – это, дескать, краткосрочное решение. Главное же – это начать указывать все составляющие цены на тот или иной продукт питания. То есть следует публиковать данные о том, как формируется цена товара, насколько велики расходы производителей, сколько составляет наценка магазина и т.д. И это, даже не вмешиваясь в условия свободной конкуренции, мол, позволит создать механизм, который раскроет потребителям механизм ценообразования. Размещать подобную информацию в магазинах не планируется, это можно сделать где-нибудь в интернете.

Забавно, что авторы идеи приводят в пример продажу топлива. Якобы там это удалось сделать. Ну и когда нечто похожее появится в отношении продуктов питания, то все будет просто замечательно – население своим кошельком станет делать выбор: если люди видят, что наценка на мясо составляет 150%, то пойдут в тот магазин, где наценка ниже.

Есть сомнения

Тут у нас есть некоторые замечания. Пример с топливом – плохой пример. Да, продавцы бензина и дизеля публикуют графики, на которых видно, из чего слагается цена литра бензина или дизеля. Но проблема в том, что эта цена на сетевых заправочных практически одинакова. Разница может быть в районе пары центов, не более того, что при нынешних огромных ценах на горючее – сущая мелочь. Можно пялиться в график ценообразования хоть до потери сознания, это тебе совершенно ничего не дает – как платил втридорога, так и продолжаешь платить. Топливо у нас как было одним из самых дорогих в Европе, так таким и остается.

Продавцов топлива давно обвиняют в картельном сговоре, но Совет по конкуренции каждый раз заявляет, что все чисто, признаков сговора не обнаружено. Так и живем. Почему кто-то думает, что с продуктами питания будет иначе?

Кстати, уже сейчас люди могут легко найти в интернете сайты торговых сетей и сравнить, где что сколько стоит. Многие так и делают и потом идут покупать конкретный товар по конкретной цене. Но цены в магазинах от этого меньше не становятся.

Проблема перезрела

А между тем проблема давно перезрела. Еще в 2023 году цены на продукты питания в Латвии обогнали средний по ЕС уровень, хотя нашим доходам до среднеевропейских еще очень далеко.

По данным Евростата, если принять среднюю стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков в ЕС за 100, то в Латвии они стоят 106,8%. То есть еда и напитки у нас на 6,8% дороже, чем в среднем по ЕС. В Литве этот показатель составляет 101,3%, в Эстонии – 109,3%.

Алкогольные напитки в Латвии стоят 99,2% от среднеевропейского уровня. Но тут наши власти всегда считали, что все равно это слишком дешево, поэтому и поднимают почти каждый год акцизный налог на алкоголь.

Кроме того, в Латвии также дороже, чем в среднем по Европе, одежда (103,5%) и обувь – 108,3%. То ли торговцы у нас особо жадные, то ли конкуренция недостаточная, то ли еще что, но факт остается фактом – приодеться и приобуться в Латвии всегда было дороговато по сравнению с остальной Европой.

В Литве ситуация похожая – 101,6% и 103,4% за одежду и обувь соответственно. В Эстонии по традиции все еще дороже – 117,9% и 117,7% соответственно.

Хотим потолков

Хорошо бы, чтоб еще какой латвийский министр озаботился проблемами простого народа и заставил продавцов одежды ввести потолок цен на предметы одежды первой необходимости. Скажем, на трусы и майки. Но нет, молчит наш Кабмин, как воды в рот набрал. Видимо, считает, что еда – это да, это святое, а вот без тряпок обойдетесь.

Кстати, в 2023 году общий уровень цен на потребительские товары и услуги значительно различался по всей Европе. Самый высокий уровень цен среди стран ЕС был зафиксирован в Дании – на 43% выше среднего уровня по ЕС, тогда как в Болгарии и Румынии уровень цен был на 40% ниже среднего.

Неблагополучная экономика

«Понимание различий в уровнях цен важно для сравнения экономических данных, таких как валовой внутренний продукт, поскольку более высокие относительные цены могут создавать ложное впечатление о благополучии экономики», – сообщают европейские власти, представляя данные по ценам в разных странах ЕС.

Последняя фраза здесь – прямо точно о Латвии. Все вроде прекрасно и замечательно в стране LV, экономика работает как часы, да вот что-то население ходит какое-то грустное. В чем дело? Да просто купить ничего не может из этой красоты. Такие дела.

Согласно последним данным Евростата за 2023 год, уровень цен в ЛР составил 87,1% от средних по Европе (100%). В ЕС дешевле жить только в Литве (81,6%), Хорватии (75,8%), Венгрии (75,8%), Польше (66%), Румынии (60,2%) и Болгарии (59,7%). В Эстонии уровень цен добрался до 97,9% от среднего по Европе. Здесь речь идет об общем уровне цен, не только на еду. Цены представлены в пересчете по паритету покупательской способности.

Если брать отдельные позиции, что в Латвии немного дешевле, чем в Европе – так это мебель. Уровень цен на нее составляет 86,6% от среднего по ЕС. Можно купить себе стульчик и не разориться. А вот с бытовой техникой уже надо быть осторожней – 102,8% от европейского уровня. Товары для дома – 93%. Пока. Посмотрим, что будет по итогам 2024 года. Инфляция вроде существенно замедлилась в этом году, но в последние месяцы опять начала набирать силу.