Начиная с 1990-х годов вся жизнь у нас была заточена под молодых. Потребительский рынок, рекламные образы, мода – всё оставляло старшие возрасты на обочине прогресса. Однако выяснилось, что без сениоров – никуда!

Рынок труда Латвии испытывает затруднения в связи с малой рождаемостью. В связи с этим все чаще говорится о переходе страны на «серебряную экономику», то есть более активное участие возрастных когорт в народном хозяйстве. Но ведь сениоров надо перед этим обучить!

В декабре парламентская Комиссия по образованию, науке и культуре обсудила возможность оформления на 2025 год госзаказа, совершенствования методики, участия предпринимателей в том, что для начала назвали «развитием навыков».

Для того чтобы вовлечь людей старших поколений в активную жизнь, объединятся министерства экономики, благосостояния и образования и науки. От общественных организаций – Латвийская конфедерация работодателей, Латвийская торгово-промышленная камера, и также фонды ЕС.

Предполагается провести углубленный анализ рынка труда до 2040 года и понять, сколько же пенсионеров нужно стране вновь трудоустроить и сделать вновь «экономически активными жителями». Пока что в документах политического планирования, например, в рекомендациях Госконтроля, фигурирует цифра 23 500 человек!

Самое печальное для Латвии – это низкий уровень владения цифровыми навыками. В настоящее время у нас в целом по стране на «ты» с компьютером всего 45%, тогда как в Эстонии 62%. В ближайшие годы в нашей республике собираются радикально увеличить долю компьютерно-грамотных – сразу до 70%. Ну, может быть, попробуют как-то путем льготной продажи пенсионерам смартфонов? Ведь это по сути маленький «бортовой компьютер», который всегда в кармане, основные программы все те же. И к тому же пенсионеры привыкли аккуратно оплачивать все счета, так что если им на парочку евро еще подгрузить интернет, это же выгодно...

Точно так же, виртуально, собираются проводить переобучение. Создадут «индивидуальные учебные счета», специальный единый цифровой портал с оценкой навыков... Государственное агентство занятости разрабатывает карьерные тесты для работы в разных условиях. Хорошо бы, конечно, онлайн и категории бы по государственному языку выдавали, но уж это-то – вряд ли.

Скорей, в первую очередь возрастные аудитории будут охвачены подготовкой «микроквалификации». То есть люди обретут некие довольно простые навыки, скажем, работы кассиром в супермаркете. Приходилось не раз обращать внимание, что седовласые «кундзэ», которые пропиxивают твой товар на ленте, общаются с клиентом с выраженной артикуляцией, вежливо. Кем они были в прошлой жизни – учителями, библиотекарями? На новом этапе трудовой биографии родная страна призвала их в розничную торговлю, куда ж еще. Как говорится, «всё, чем могу...»

Да и денюжка, которую на 2025–2029 гг. ассигновали на «формальное и неформальное образование взрослых», это 132,2 тысячи евро. В год и на всю Латвию – это же слезы. Для сравнения, в соседней Эстонии кураторством обучения сениоров давно занят престижный Тартуский университет, у пожилых людей вполне стандартные студенческие билеты!