В регионах онкологических пациентов не следует оперировать – глава клиники онкохирургии

Дата публикации: 18.12.2024
ФОТО: LETA

Онкохирургия должна быть сосредоточена в нескольких специализированных центрах, а в регионах онкологических пациентов оперировать не следует, заявил в интервью Латвийскому радио руководитель клиники онкохирургии Латвийского онкологического центра Арманд Сивиньш, пишет ЛЕТА.

Он подчеркнул, что в регионах пациентам должны предоставляться такие услуги, как химиотерапия или лучевая терапия.

Сивиньш пояснил, что содержать несколько региональных больниц, где проводится одна операция в неделю или месяц, нецелесообразно.

Тем не менее он отметил, что онкологический центр до сих пор ожидает ремонта. Планируется, что на период не менее двух лет клиника переедет во временные помещения в стационаре "Гайльезерс", которые пока еще готовятся. Сивиньш прогнозирует, что это будет очень сложный период, поскольку количество операционных столов уменьшится.

«Придется работать в стесненных условиях, но мы уже проходили через это, например, во время пандемии COVID-19, когда другие стационары были закрыты, и онкологические операции проводились практически только у нас», - отметил он, добавив, что это может повлиять на поток пациентов.

По его словам, в настоящее время очередей на онкологические операции практически нет, поскольку персонал старается работать так, чтобы пациенты не ждали.

Говоря об онкохирургии в области абдомена (живот) и пищевода, Сивиньш отметил, что в Латвии нет операций, которые нельзя выполнить, и для которых пациентам пришлось бы ехать за границу.

Он также выразил сожаление по поводу частых просьб о пожертвованиях для пациентов, которым по международным рекомендациям невозможно провести радикальное лечение ни в одной стране. «К сожалению, за границей есть коллеги, для которых пациент — это еще и источник дохода», - сказал Сивиньш.

Он рассказал, что в своей практике сталкивался с ситуациями, когда после таких операций за границей продолжительность жизни пациента сокращалась, а его состояние значительно ухудшалось.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
