В Риге появятся новые зоны с ограничением скорости до 30 км/час 1 1899

Наша Латвия
Дата публикации: 18.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: В Риге появятся новые зоны с ограничением скорости до 30 км/час

До пятницы в районах Браса и Центр будет введена зона ограничения скорости до 30 километров в час, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Зона ограничения скорости охватит территорию между улицами Кришьяня Валдемара, Сенчу, Бривибас, Шарлотес и Артистида Бриана. Ограничение также будет действовать на самих улицах Шарлотес и Артистида Бриана.

Введение зоны ограничения скорости связано с рядом факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. Например, загруженность улиц припаркованными автомобилями, ширина проезжей части и тротуаров, наличие образовательных учреждений, видимость на перекрестках и поворотах, интенсивность движения транспорта, пешеходов и велосипедистов, а также другие аспекты.

Зоны ограничения скорости в районах Риги начали вводить с 2020 года, когда такая зона была создана в районе Агенскалнс.

В 2021 году зоны ограничения скорости были введены в районе Гризинькалнс и в двух местах Тихого центра. В районе Чиекуркалнс такая зона была создана в 2022 году.

В прошлом году ограничения были введены на участке улицы Упесциема от границы Риги до улицы Бергю, в районе между улицами Буллю, Саулгожу, Слокас и Дзирциема, а также в районах Саркандаугавы, Центра, Брасы, Агенскалнса и Скансте.

В дальнейшем в различных районах Риги продолжат вводить зоны ограничения скорости до 30 километров в час.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
