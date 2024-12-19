"Этот год принес известия об участии граждан Украины в преступных схемах, поражающих своей наглостью и размахом", - пишет NRA.LV .

1 ноября Государственная пограничная служба Латвии, патрулируя приграничные районы, заметила недалеко от границы с Беларусью поддельный транспорт Государственной пограничной службы. На этом автомобиле перевозились 25 нелегальных мигрантов. Автомобиль был не только снабжен тщательно подделанной маркировкой пограничной службы, но и оснащен фальшивыми государственными номерами, соответствующими реальному транспортному средству пограничников.

Задержанные организаторы контрабанды оказались гражданами Украины. Они ждали на территории Латвии с поддельной машиной, чтобы принимать мигрантов, переправленных через границу с Беларусью — выходцев с Ближнего Востока и других регионов, — до тех пор, пока их не поймали настоящие пограничники.

В рамках нового дела о нелегальном производстве табачной продукции были арестованы активы на сумму 13 миллионов евро и конфискован парк восстановленных роскошных ретро-автомобилей. Только в Латвии задержали 32 человека, остановив деятельность международной организованной преступной сети. В Лудзе была обнаружена подпольная фабрика по производству сигарет с оборудованием и сырьем. Конфисковано почти 300 миллионов сигарет и около 47 тонн измельченных табачных листьев.

Полиция задержала лидера группы и изъяла имущество, а пограничники задержали 25 граждан Украины, которые работали на нелегальном предприятии без вида на жительство в Латвии.

"Кому-то может показаться, что украинцы, получая помощь, используют ситуацию, чтобы организовывать свои преступные схемы в Европе. Однако такое поверхностное заключение будет неверным. На самом деле украинцам эти махинаторы с табаком, спиртом и другой контрабандой отвратительны так же, как и нам. Их сращивание с властными структурами и повсеместная коррупция на всех уровнях власти стали одной из причин революции Евромайдана", - делает вывод издание.