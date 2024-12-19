В следующем году помощь жертвователей будет необходима 249 детям с расстройствами аутистического спектра, так как государство не смогло найти 836 640 евро для их нужд, заявила руководитель Фонда детской больницы Лиена Дамбиня в интервью программе «900 секунд», пишет ЛЕТА.

«Я считаю, что у государства есть такие возможности. Вопрос в том, почему они не используются», — подчеркнула она.

По словам Дамбини, несмотря на увеличенную в этом году государственную поддержку, всё ещё существует огромное количество детей с расстройствами аутистического спектра, для которых единственным выходом остаётся благотворительная помощь. При этом государство объясняет отсутствие финансирования тем, что у него нет средств для обеспечения необходимой поддерживающей терапии для всех этих детей, добавила она.

«Я не могу поверить в этот ответ. Мы видим вокруг, на что у государства находятся средства. Думаю, родителям крайне болезненно наблюдать за распределением государственного финансирования, которое порой, мягко говоря, направляется на странные цели», — заявила Дамбиня.

Она отметила, что в этом году в рамках благотворительной акции фонда «Ангелы над Латвией» пожертвования собираются для 312 детей, на лечение которых в общей сложности требуется 634 063 евро. В прошлом году фонд с помощью благотворителей помог 728 детям, направив на это пожертвования на сумму более 1,8 миллиона евро.

«На мой взгляд, это слишком много. В Латвии не должно быть такого количества детей, которые зависят от помощи жертвователей», — подчеркнула она.