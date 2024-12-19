Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Везете мусор или золото? Пользователи сети шокированы тем, что вывоз мусора стал в пять раз дороже 2 1354

Наша Латвия
Дата публикации: 19.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Везете мусор или золото? Пользователи сети шокированы тем, что вывоз мусора стал в пять раз дороже

В последние годы в вопросе негодования от инфляции и роста цен нет ничего нового. Помимо роста цен на кофе, природный газ и нефть, под пристальным вниманием также находятся услуги по вывозу мусора.

«Получила сегодня новый счет за вывоз мусора. Посмотрела и старые документы. Вывоз мусора:

2019 г - 40,15 евро; 2020 г. - 50,96 евро; 2021 г. - 107,38 евро, 2022 г - 126,67 евро, 2023 г. - 135,31 евро; 2024 г. - 175,37 евро; 2025 г - 198,39 евро», — пишет в социальных сетях пользователь «X» из Курземе, которую обслуживает «Eco Vide Baltia».

Портал LA.LV связался с компанией, чтобы понять, почему вывоз мусора стал таким дорогим.

«Согласно поправкам к Закону о налоге на природные ресурсы, с 1 января 2025 года ставка налога на природные ресурсы увеличится со 110 до 120 евро за тонну по всей стране. Налог на природные ресурсы – одна из составляющих затрат, которая включена в тарифы всех свалок Латвии на переработку и размещение отходов, что, в свою очередь, влияет на конечную плату за управление отходами. Эти изменения коснутся платы за управление с несортированными, биоразлагаемыми и крупногабаритными отходами», - ответил представитель компании.

Это, впрочем, не объясняет, почему цена продолжала значительно расти в течение последних пяти лет.

SIA «Eco Baltia vide» в 2023 году работала с оборотом 63,6 млн евро.

Своим опытом делятся и другие пользователи.

"Как я уже говорил, сортировка мусора – это бизнес. Нам уже несколько лет дают свои контейнеры для сортировки, но дешевле не становится, только дороже, поэтому смысла в сортировке я не вижу. А потом удивляются, почему люди сами сжигают навоз или выносят его в лес", - пишет один из пользователей.

"Идеальный! Уверен, что в SPRK все оценили и нашли это оправданным. Никакой коррупции. В самом дорогом регионе Испании 72,00 в год. Вместо загадочных тендеров и закупок местное правительство устанавливает налог и забирает все – большое и маленькое", - указал другой.

×
Читайте нас также:
#цены #мусор
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
25
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео