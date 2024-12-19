В последние годы в вопросе негодования от инфляции и роста цен нет ничего нового. Помимо роста цен на кофе, природный газ и нефть, под пристальным вниманием также находятся услуги по вывозу мусора.

«Получила сегодня новый счет за вывоз мусора. Посмотрела и старые документы. Вывоз мусора:

2019 г - 40,15 евро; 2020 г. - 50,96 евро; 2021 г. - 107,38 евро, 2022 г - 126,67 евро, 2023 г. - 135,31 евро; 2024 г. - 175,37 евро; 2025 г - 198,39 евро», — пишет в социальных сетях пользователь «X» из Курземе, которую обслуживает «Eco Vide Baltia».

Šodien saņēmu jauno rēķinu par atkritumu izvešanu. Paskatījos arī vecos papīrus🤷🏼‍♀️

Miskastes izvešana:



2019.gads 40,15 EUR

2020.gads 50,96 EUR

2021.gads 107,38 EUR

2022.gads 126,67 EUR

2023.gads 135,31 EUR

2024.gads 175,37 EUR

2025.gads 198,39 EUR pic.twitter.com/BR49Bi1mHD — Luna 🇱🇻🇺🇦 (@MagnaLunaCarta) December 11, 2024

Портал LA.LV связался с компанией, чтобы понять, почему вывоз мусора стал таким дорогим.

«Согласно поправкам к Закону о налоге на природные ресурсы, с 1 января 2025 года ставка налога на природные ресурсы увеличится со 110 до 120 евро за тонну по всей стране. Налог на природные ресурсы – одна из составляющих затрат, которая включена в тарифы всех свалок Латвии на переработку и размещение отходов, что, в свою очередь, влияет на конечную плату за управление отходами. Эти изменения коснутся платы за управление с несортированными, биоразлагаемыми и крупногабаритными отходами», - ответил представитель компании.

Это, впрочем, не объясняет, почему цена продолжала значительно расти в течение последних пяти лет.

SIA «Eco Baltia vide» в 2023 году работала с оборотом 63,6 млн евро.

Своим опытом делятся и другие пользователи.

"Как я уже говорил, сортировка мусора – это бизнес. Нам уже несколько лет дают свои контейнеры для сортировки, но дешевле не становится, только дороже, поэтому смысла в сортировке я не вижу. А потом удивляются, почему люди сами сжигают навоз или выносят его в лес", - пишет один из пользователей.

"Идеальный! Уверен, что в SPRK все оценили и нашли это оправданным. Никакой коррупции. В самом дорогом регионе Испании 72,00 в год. Вместо загадочных тендеров и закупок местное правительство устанавливает налог и забирает все – большое и маленькое", - указал другой.