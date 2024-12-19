Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Земессарги держат базар! Военные с оружием прошли по спальному району Риги 6 2224

Наша Латвия
Дата публикации: 19.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: В теплое время года на этих прилавках торгуют цветами, а то и выпивают.

В теплое время года на этих прилавках торгуют цветами, а то и выпивают.

Поворачивая с магистральной улицы Дзелзавас на перекрестке со Стирну, я не поверил своим глазам: прямо на меня двигалась цепочка воинов в полной выкладке, с оружием в руках.

Нижняя половина лица была закрыта маской. Национальная принадлежность, впрочем, определилась тут же красно–бело–красным шевроном на рукаве. "Наши!" — отлегло от сердца.

Сделав из машины фотографию служивых — при этом один из солдат остановился, чтобы снять меня — я поделился иллюстрацией в социальной сети.

Бывший военнослужащий Национальных вооруженных сил тут же указал на отличия формы, позволяющие определить, что подразделение относилось к Земессардзе.

Справившись с сайтом zs.mil.lv, мы выяснили, что в декабре учения ополчения осуществлялись во многих регионах страны — в Резекненском, Аугшдаугавском и Краславском краях 3–я Латгальская бригада Земессардзе осуществляла тактическое упражнение Decembra vEtra; 1–я Рижская бригада отрабатывала круглосуточные боевые задачи в Бауском крае; 4–я Курземская бригада — в Вентспилском крае.

О предстоящих передвижениях ополченцев по Пурвциемсу не сообщалось. Однако сайт Министерства обороны — mod.gov.lv, сообщил, что во вторник осуществлялась частичная проверка боеготовности Национальных вооруженных лиц, в рамках которых проводилось "исполнение данных задач по перемещению в различных местах Латвии".

Это была "заранее запланированная, но неожиданная проверка", которая "не связана с изменениями в среде безопасности или другими связанными с безопасностью событиями".

Между тем прохождение вооруженных военнослужащих по нашему "спальному" району я бы сравнил с приданием ему определенного, стратегического, статуса. Ранее в столицах ЕС мне доводилось видеть вооруженных солдат Иностранного легиона на парижском Монпарнасе, или полицейских с автоматами на вокзале Вены. А теперь к ним прибавился и Пурвциемский рынок!

Фото автора.

×
Читайте нас также:
#армия
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
9
0
0
76
0
0

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео