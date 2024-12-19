Поворачивая с магистральной улицы Дзелзавас на перекрестке со Стирну, я не поверил своим глазам: прямо на меня двигалась цепочка воинов в полной выкладке, с оружием в руках.

Нижняя половина лица была закрыта маской. Национальная принадлежность, впрочем, определилась тут же красно–бело–красным шевроном на рукаве. "Наши!" — отлегло от сердца.

Сделав из машины фотографию служивых — при этом один из солдат остановился, чтобы снять меня — я поделился иллюстрацией в социальной сети.

Бывший военнослужащий Национальных вооруженных сил тут же указал на отличия формы, позволяющие определить, что подразделение относилось к Земессардзе.

Справившись с сайтом zs.mil.lv, мы выяснили, что в декабре учения ополчения осуществлялись во многих регионах страны — в Резекненском, Аугшдаугавском и Краславском краях 3–я Латгальская бригада Земессардзе осуществляла тактическое упражнение Decembra vEtra; 1–я Рижская бригада отрабатывала круглосуточные боевые задачи в Бауском крае; 4–я Курземская бригада — в Вентспилском крае.

О предстоящих передвижениях ополченцев по Пурвциемсу не сообщалось. Однако сайт Министерства обороны — mod.gov.lv, сообщил, что во вторник осуществлялась частичная проверка боеготовности Национальных вооруженных лиц, в рамках которых проводилось "исполнение данных задач по перемещению в различных местах Латвии".

Это была "заранее запланированная, но неожиданная проверка", которая "не связана с изменениями в среде безопасности или другими связанными с безопасностью событиями".

Между тем прохождение вооруженных военнослужащих по нашему "спальному" району я бы сравнил с приданием ему определенного, стратегического, статуса. Ранее в столицах ЕС мне доводилось видеть вооруженных солдат Иностранного легиона на парижском Монпарнасе, или полицейских с автоматами на вокзале Вены. А теперь к ним прибавился и Пурвциемский рынок!

Фото автора.