Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Никаких поездок на праздники в РФ и Беларусь - СГБ настоятельно рекомендует 3 5068

Наша Латвия
Дата публикации: 20.12.2024
LETA
Изображение к статье: Никаких поездок на праздники в РФ и Беларусь - СГБ настоятельно рекомендует

В связи с приближением рождественских и новогодних праздников Служба государственной безопасности (СГБ) настоятельно рекомендует гражданам Латвии воздержаться от поездок в Россию и Беларусь, сообщили в службе.

На этой неделе Министерство иностранных дел также напомнило, что не стоит посещать эти страны, где отсутствие верховенства закона может привести к необоснованным задержаниям, преследованиям и тюремному заключению.

СНБ, в свою очередь, обращает внимание на то, что, посещая эти страны, граждане Латвии подвергают себя высоким рискам разведки, вербовки и провокаций.

Служба установила, что российские и белорусские спецслужбы активно используют возможность допрашивать и вербовать иностранцев на своей территории, где они пользуются широкой свободой действий. СГБ подчеркивает, что спецслужбы этих стран без колебаний будут использовать агрессивные и незаконные методы для принуждения к сотрудничеству на своей территории.

СГБ предупреждает, что латвийские учреждения имеют ограниченные возможности помочь своим гражданам, оказавшимся в трудной ситуации в России или Беларуси.

Однако если вам придется отправиться в одну из этих стран-агрессоров, служба советует не брать с собой мобильный телефон, особенно если на нем хранится рабочая или конфиденциальная информация. На пограничном контроле с вашего телефона могут снять данные и заразить его шпионским ПО. Более безопасным выбором будет мобильный телефон с картой предоплаты, которую можно выбросить после поездки. Также не стоит брать с собой компьютеры, флэш-накопители и другие носители информации.

×
Читайте нас также:
#СГБ
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
152
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео