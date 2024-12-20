В связи с приближением рождественских и новогодних праздников Служба государственной безопасности (СГБ) настоятельно рекомендует гражданам Латвии воздержаться от поездок в Россию и Беларусь, сообщили в службе.

На этой неделе Министерство иностранных дел также напомнило, что не стоит посещать эти страны, где отсутствие верховенства закона может привести к необоснованным задержаниям, преследованиям и тюремному заключению.

СНБ, в свою очередь, обращает внимание на то, что, посещая эти страны, граждане Латвии подвергают себя высоким рискам разведки, вербовки и провокаций.

Служба установила, что российские и белорусские спецслужбы активно используют возможность допрашивать и вербовать иностранцев на своей территории, где они пользуются широкой свободой действий. СГБ подчеркивает, что спецслужбы этих стран без колебаний будут использовать агрессивные и незаконные методы для принуждения к сотрудничеству на своей территории.

СГБ предупреждает, что латвийские учреждения имеют ограниченные возможности помочь своим гражданам, оказавшимся в трудной ситуации в России или Беларуси.

Однако если вам придется отправиться в одну из этих стран-агрессоров, служба советует не брать с собой мобильный телефон, особенно если на нем хранится рабочая или конфиденциальная информация. На пограничном контроле с вашего телефона могут снять данные и заразить его шпионским ПО. Более безопасным выбором будет мобильный телефон с картой предоплаты, которую можно выбросить после поездки. Также не стоит брать с собой компьютеры, флэш-накопители и другие носители информации.