Скорая помощь может превратиться в медленную 1 1050

Наша Латвия
Дата публикации: 20.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Скорая помощь может превратиться в медленную

В следующем году финансирование Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) сократится на 1,6 миллиона евро.

Это одна из причин, почему служба планирует с 1 января следующего года изменить организацию работы, например, перевести часть бригад с круглосуточного на дневной режим и сократить количество сотрудников бригад с трех до двух.

Есть самоуправления, которые не против этих изменений, но есть и такие, которые возмущены ими, в том числе тем, как Минздрав с опозданием информировал о планируемых изменениях. Одно из самоуправлений, категорически выступающее против изменений - это Валмиерский край, второй по величине в Латвии.

"С медициной в латвийском селе все хуже и хуже, есть проблемы с семейными врачами, теперь будут проблемы и с доступностью СНМП. В настоящее время в Валмиере три бригады, по одной в Стренчи, Мазсалаце и Руиене. Этого крайне недостаточно для огромной территории края, которая составляет около 3000 квадратных километров. А теперь эти изменения, из-за которых это несоответствие будет ощущаться еще больше", - не скрывал своего недовольства на заседании комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлению Янис Байкс, председатель Валмиерской краевой думы.

По его мнению, реформа СНМП, которая предусматривает во многих местах, в том числе в Мазсалаце, переход с круглосуточного режима работы бригад на дневной (14 часов), будет дискриминировать тех, кому неотложная медицинская помощь не будет доступна 24/7. Следует отметить, что Мазсалаца находится в 45 километрах от ближайшего центрального пункта СНМП в Валмиере, и фактическое время транспортировки до Валмиеры может быть намного дольше, особенно в зимних условиях или во время ремонта дорог. В опасных для жизни ситуациях (например, инфаркта, инсульта, травм) необходимо быстро получить помощь, и любое промедление напрямую угрожает жизни пациента.

