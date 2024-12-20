Теперь виски? Мародерившая елку в «Akropole» дама в шубе нашла еще одно «дерево» 1 5815

Наша Латвия
Дата публикации: 20.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Теперь виски? Мародерившая елку в «Akropole» дама в шубе нашла еще одно «дерево»

Может быть, еще раз? Знаменитая блондинка в шубе, смародерившая с елочки «Pringles» не менее семи пакетов чипсов, опубликовала видео, на котором видно, как ее соблазняет уже другое дерево, сделанное из бутылок виски «Jameson».

Как сообщалось, во время Третьего адвента, 15 декабря, в торговом центре «Akropole» толпилось множество людей, которые пошли посмотреть на легендарный рождественский грузовик «Coca-cola».

В самом торговом центре тоже было много людей, и произошло нечто совершенно невиданное. Рождественская елка, сделанная из банок с чипсами «Pringles» и предназначавшаяся для украшения, была разграблена за считанные минуты. Одним из самых известных людей, разграбивших елку, стала женщина в шубе, имя которой появилось в социальной сети «Инстаграм» - Ирина Рудольфовна.

Ирина опубликовала в своем аккаунте юмористическое видео, на котором она проходит в магазине мимо рождественской елки из бутылок виски «Jameson» и тут же останавливается. Она смотрит в камеру, ожидая подтверждения, сможет ли она взять бутылку. Она кивает, и несколько знаменитостей кивают в ответ, подтверждая ее намерение.

Люди в комментариях очень положительно оценили видео Ирины. Некоторые даже спрашивали, почему она этого не сделала. Кто-то даже написал, что это отличная реклама и для нее, и для бизнеса. «Подумайте, сколько мелких предпринимателей могли только мечтать о таком внимании в наш век контента. Только самые сильные могут смеяться над собой», — пишет «ilvarafoto».

