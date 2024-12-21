Разве государство не должно обеспечить, чтобы человек знал о возбуждении против него дела о взыскании долга или даже аукционе по продаже имущества? Этот вопрос задает астроном Карлис Берзиньш, против которого, по его словам, без его ведома, начался процесс по взысканию долгов. Другие жители также забили тревогу, что все их банковские счета были заблокированы для взыскания относительно небольшого долга, передает TV3.

Судебный исполнитель замораживает банковские счета за штрафы, о которых граждане понятия не имеют. Карлис Берзиньш – астроном, живет в Риге, где создал единственный в Латвии музей метеоритов. Он говорит, что мог потерять все это в этом году.

«Внезапно я увидел сообщение о том, что имущество арестовано, и тот же факт уже произошел месяцем ранее, о чем я ничего не знал, а предыдущий судебный процесс состоялся несколькими месяцами ранее», - говорит астроном Карлис Берзиньш.

Обо всем этом Карлис узнал только в конце октября. Проанализировав произошедшее, он выяснил, что процесс взыскания на самом деле возник из-за более ранних событий. Пять лет назад он прекратил учебу в докторантуре Вентспилсского университета прикладных наук из-за болезни и, согласно договору, университет потребовал возмещения выплаченной стипендии.

Общая сумма впечатляет – чтобы арестованное имущество не ушло с аукционного молотка, помимо расходов на взыскание, в течение недели пришлось вернуть почти 21 тысячу евро.

«Ситуация сложилась так, что меня поставили перед фактом, что эту выплату нужно произвести в течение недели. Времени на апелляцию больше нет, а параллельно организуется проведение аукциона домов. Аукцион, где выставлено жилье, где я живу с семьей и детьми. Все происходит за кулисами. Я живу счастливо и ничего об этом не знаю», - не скрывает возмущения Берзиньш.

В университете утверждают, что Берзиньш не мог не знать, что деньги потребуют вернуть. Однако он также раскритиковал тот факт, что государство не следит за тем, чтобы такие важные письма, как суд или взыскание долга, действительно были получены.

«Например, ликвидация компании, или судебный процесс, или что-то в этом роде. Государство должно было убедиться, потому что я не получил никаких сообщений по электронной почте, поэтому - откуда я могу об этом знать, как я могу реагировать», - недоумевает Берзиньш.

«Мы не можем комментировать каждый отдельный случай, как учреждение, но суд осуществляет эти коммуникации. Конечно, сейчас это история и проблема с неполученными уведомлениями на адрес электронной почты, но в любом случае такие сообщения имеют место в установленном законом порядке», - поясняет председатель Совета судебных исполнителей Латвии Ивета Крука.

Тем не менее, многие другие критикуют существующий порядок и способы передачи информации о методах взыскания в Латвии. В социальной сети «Х» несколько жителей поделились опытом блокировки счетов за неоплаченную парковку, юрмальский пропуск или другое административные штрафы, даже не подозревая о нарушении.

«Да, законом не предусмотрена обязанность проверять, получил ли человек это письмо. Но здесь важно иметь в виду, что мы все верим, что почтальон сделал свою работу, он пошел, он пытается доставить это письмо. В случае с адресом электронной почты мы уверены, что уведомление сработает, если оно активировано», — объясняет Крука.

Тем временем Минюст призывает судебных приставов задуматься о соразмерности своих действий.

«Судебный исполнитель должен учитывать обстоятельства конкретного дела, в том числе вид и сумму долга. Целью процесса взыскания является достижение скорейшего взыскания долга, и обязанностью судебного пристава как публичного должностного лица является обеспечение того, чтобы вмешательство государства было соразмерным достижению этой цели», - указали в министерстве.

Между тем, Совет судебных исполнителей обращает внимание, если решение или приговор вынесено без их ведома – в законе предусмотрена процедура, позволяющая продлевать сроки обжалования и высказывать возражения. В то же время совет также призывает не забывать свой адрес электронной почты и регулярно проверять его, как и почтовый ящик рядом с домом.