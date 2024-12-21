Латвия набрала 62,6 пункта, что на 1,1 пункта лучше, чем в прошлом году. С 2010 года, когда впервые проводилось исследование, Латвия улучшила свой результат на 7,4 пункта.

Лучшие показатели Латвии на уровне ЕС — в сфере труда, где она занимает восьмое место с 77,5 баллами. С 2021 года Латвия поднялась на шесть позиций в этой области, что является вторым по величине ростом в ЕС.

Улучшения наблюдаются и в сфере знаний, где по сравнению с 2021 годом отмечен рост на 7 пунктов. Однако, поскольку другие страны–члены ЕС добились более быстрого прогресса, рейтинг Латвии остался неизменным, и она занимает последнее место в ЕС.

Правда, что с 2022 года резко возросло участие женщин в организациях, финансирующих исследования: 86% членов правления этих организаций — женщины, что является самым высоким показателем в ЕС.

Непонятно также, что значит "знания" в понимании этого исследования. Среди людей с высшим образованием в Латвии больше женщин, чем мужчин, так что знаниями слабый пол вроде не обделен.

В целом, конечно, странно предъявлять претензии в неравенстве стране, где две из трех важнейших должностей занимают женщины — главы парламента и премьер–министра. Однако дотошные борцы за равенство всегда готовы найти проблемы. Согласно индексу, гендерное неравенство в Латвии особенно сильно выражено в таких сферах, как деньги и время.

Например, заметно неравенство между участием женщин и мужчин в обязанностях по уходу за детьми. Так, 41% опрошенных женщин в Латвии участвуют в уходе за детьми, внуками, родителями или родственниками с ограниченными возможностями, в то время как среди мужчин таких только 24%. Женщины также в два раза чаще (73%) ежедневно занимаются приготовлением пищи и домашними делами, чем мужчины, которые занимаются этим 35% времени.

В свою очередь, неравенство в деньгах характеризуется различиями в риске бедности между женщинами и мужчинами. В период с 2010 по 2021 год риск бедности для женщин в Латвии увеличился с 20 до 27%, в то время как для мужчин он остался неизменным — 20%. Два года назад наибольший гендерный разрыв в этой области наблюдался среди одиноких людей: 54% одиноких женщин подвержены риску бедности, что на 20 процентных пунктов выше, чем среди мужчин.

Пожилые женщины и женщины с низким уровнем образования также подвержены особому риску бедности. Например, почти каждая вторая женщина, или 46% женщин в возрасте 65 лет и старше в Латвии, подвергаются риску бедности.