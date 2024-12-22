Гражданские активисты готовят к изданию "Белую книгу" — сборник о действиях органов безопасности и правопорядка Латвии и других стран Балтии против защитников прав русскоговорящих жителей.

Цель издания «Белой книги» — создать впечатление, что в странах Балтии преследуют русских, утверждает телепередача "Nekā personīga", выходящая на телеканале ТВ3 (его конечный выгодополучатель - американское предприятие Providence Equity Partners).

В октябре некий Пётр Погородный запросил у Москвы три миллиона рублей (около 30 тыс евро) для создания такой книги. Погородный в настоящее время находятся под судом за деятельность сайта "imhoclub.lv". По версии прокуратуры, сайт финансировался фондом МИД России для распространения пропаганды, дезинформации и укрепления российского влияния в Латвии.

В своём плане Погородный намерен описать, как русские активисты в Латвии, Литве и Эстонии с 1990-х годов подвергались судебным преследованиям, репрессиям и дискриминации. Финансировать издание предположительно будет Фонд поддержки соотечественников и защиты их прав при МИД России.

Среди предполагаемых авторов книги из стран Балтии Погородный назвал 10 человек. "Nekā personīga" называет лишь одного соавтора – это историк Владимир Симиндей, который ранее работал в российском посольстве в Риге, но был объявлен персоной нон грата.

В книге якобы планируется опубликовать список лиц и организаций, подвергшихся незаконным репрессиям и преследованиям, описать роль СМИ в поддержке и оправдании таких решений, а также упомянуть депортацию русских и даже использование психиатрии в качестве наказания.

Отдельная глава будет посвящена уничтожению памятников советской эпохи.

Эту книгу предполагается распространять в Совете ООН по правам человека, Европейской комиссии и странах БРИКС, а также создавать на её основе медийные материалы.

Передача "Nekā personīga" бьет тревогу: издание книги совпадает с предупреждением президента Федеральной разведывательной службы Германии о возможной эскалации конфликта в странах Балтии под предлогом защиты русскоязычного меньшинства.

Комментируя планы Погородного, председатель Комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис ("Новое Единство") заявил, что "службам безопасности следует работать очень основательно и жёстко".

"Тем, кто выступает против латвийской демократии и народа, должно стать ясно, что им здесь не место", — добавил депутат.

Между тем, комментаторы, отобранные передачей, говорят, что такие книги не окажут значительного влияния. Тем не менее желание использовать предполагаемый геноцид русских в качестве обоснования возможного конфликта вызывает настороженность.

Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс подчеркнул, что многие из причастных к подобным действиям в Латвии уже уехали в Россию и теперь ищут способы восстановления доходов, видя в финансировании Кремля возможный источник средств.

Как сообщает "Nekā personīga", Погородный также уехал в Россию.