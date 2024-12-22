«Покрытие сакрального наследия в Латвии до сих пор главным образом узко относилось к предметам и постройкам аллохтонных религий и предметов, не соблюдая и дискриминируя святыни латышской религии смысла жизни», – значится в документе, который на минувшей неделе поступил в Сейм. Парламент осчастливили Законом о содружестве диевтуров, т.е. язычников.

Ziemassvētki – это вам не Рождество

В статье 1, пункт 2, перечисляются «создающие идентичность государственной нации ежегодная общность религиозных праздников латышского знания жизни диевтуров». Звучит очень пафосно, но вот оценим – тут и Яни, и даже... Пасха и Рождество! Только вот последние ритуалы, надо полагать, являются никак не христианскими. И то сказать, ведь в понятии Ziemassvētki нет ничего, прямо относящегося к появлению Спасителя.

Далее по списку идут «крустабас», «ведибас» и «бедибас» – это ритуалы диевтуров, сопровождающие жизнь при всех ее проявлениях, т. е. зарождении, браке и смерти. Духовным окормлением всего этого должны заниматься благочестивые диевтуры, во главе коих стоит «дижвадонис» (типа епископа), затем следует «викшейс» (глава общины), а подчиняться всему этому будет «савиетис» (прихожанин).

Употребление всех этих терминов мне кажется довольно занятным, в силу того, что ни одна другая религиозная община в Латвии даже и не подумала перечислять в законодательных актах свою обрядовую сторону. Например, Закон о Латвийской Православной церкви отнюдь не включает длинного списка праздников и постов... Но, как видим, диевтуры довольно бесцеремонно влезают на чужую конфессиональную поляну. И не только в сферу духовную, но и вполне себе светскую. Так, отмечая все вышеназванные торжества (и еще полдюжины) в духе диевтуров, государство будет обязано обеспечивать им охрану, медпомощь, электричество и видеотрансляцию.

Святилище на острове Локстене

Авторы законопроекта жалуются, что в Государственный список охраняемых культурных памятников не внесено святилище диевтуров на островке Локстене – хотя один японский путеводитель, правда, числит его среди 44 культовых строений по всему миру, которые обязательно нужно посетить. Действительно, весьма миленько устроенное сооружение напротив двинского городка Плявиняс, добраться можно только на лодке, там небольшой современный храм с разными архитектурными акцентами. Но, отметим, это же современный новодел, и можно ли его назвать памятником, большой вопрос.

Зато духовному лидеру диевтуров Эрнестсу Брастиньшу в 2008 году установили памятник в Риге, в парке Кронвалда, на берегу городского канала. О, это был примечательный персонаж! Родившись в 1892 году в семье хуторского кузнеца, Брастиньш окончил художественное училище Штиглица в Петербурге, а потом собирался делать карьеру в русской армии – для чего поступил в старейшее Павловское военное училище, готовившее элитных командиров пехоты. Может быть, получился бы такой и из Эрнеста Августовича, но империя распалась, он вступил в армию молодой Латвии, а после сделался руководителем Военного музея.

Теперь у него была возможность объезжать пилскалнсы – древние городища по всей Латвии. Всего Брастиньш их исследовал – измерил, картографировал, снял – аж 282, внеся действительно выдающийся вклад в отечественную археологию. Латышское фольклорное собрание, эпохальный труд «Латышские дайны» – тоже были созданием Брастиньша. Кстати, мне довелось повидать этот фундаментальный том еще в рижской районной библиотеке № 26, и никого не смущало, что на его обложке изображен пресловутый «огненный крест», т.е. самая обыкновенная свастика.

В 1926 году Брастиньш сформировал, или, как он утверждал, воссоздал, древнюю латышскую религию. Однако как ни пытался «дижвадонис» (верховный вождь!) позиционировать себя в качестве латышского духовного лидера, но в 1935 году общину постиг запрет. Поскольку тогдашний премьер Карлис Улманис конкуренции и в духовной сфере не признавал, и особенно в связи с тесными контактами Брастиньша с массовой ультранационалистической организацией Ugunskrusts, претендовавшей на захват власти.

Во время же советизации Латвии новые власти подвергли Брастиньша аресту уже 6 июля 1940 года, то есть до формального присоединения к СССР. 28 января 1942 года он был казнен...

Монумент в парке Кронвалда, мимо которого многие проходят без эмоций.

Посмертно культ Брастиньша весьма процвел в латышской эмиграции. Община диевтуров действовала в США, там же были изданы его сочинения. А в 1994 году в Риге напечатали книгу под названием «Тысячелетнее подавление нашей божественности».

Universitātes Avīze с благосклонностью отмечала: «Всю жизнь Эрнестса Брастиньша занимал вопрос: что такое латышскость, что в действительности нас как латышей отличает от других народов... Эрнестсом Брастиньшем все время руководила дума, что молодежь нужно воспитывать национал-патриотически. Именно с такой целью написано его «Учение народности» – как пожелание будущим латышским поколениям вырасти в латышскости».

Кто чужой в латышском доме?

Да, как, оказывается, много диевтурского наследия среди нас. В него, в частности, записан в законопроекте и Шкаф Дайн, которые названы «Священным Писанием» языческого культа. А вот вышеупомянутые «аллохтонные религии», т.е. верования и ритуалы, привнесенные в религиозную жизнь народа из инокультурной среды; «чужеземная» религия, противоположность автохтонной религии, это, по мнению авторов документа, и есть христианство. Однако при этом они утверждают, что диевтуры – «латышская религия».

Стоп, секундочку – а не стало ли именно христианство основой для появления латышей как народа? Ведь первым свидетельством существования письменного латышского языка является не что иное, как «Отче наш», изданный в 1544 году. Есть упоминание и об изданной в Германии в 1525 году «Лютеранской мессе». То есть в следующем году мы теоретически могли бы отметить 500-летие госязыка... Который, повторимся, произошел в результате этногенеза племен балтов – латгалов, куршей, земгалов и селов, а также финно-угорского происхождения ливов. И никакие диевтуры тут своими сакральными источниками – не способствовали.

«Есть право... создавать учебное содержание»

Но вернемся к предложенному Сейму проекту Закона. Его 13-я статья включает в себя взаимодействие диевтуров с образовательными учреждениями. «Есть право в различных областях гуманитарных наук и искусства создавать учебное содержание, осуществляя его как в виде программ диевтурства (...) так и в модульном виде включая в поток других образовательных программ соответственно указанному в нормативных актах».

То есть в школах и вузах Латвии теперь будут учить, что христианство с его этическими нормами – суть враждебная доктрина. В законодательном тексте прямо так и написано: «Наша религия подавлялась в течение столетий под влиянием осуществлявшейся чужими властями политики. Латышский народ оторван от мнения, что у него может быть свое видение мира, философская мысль и традиции годового хода и чести...»

Как, оказывается, все запущено! Но ничего, скоро придут диевтуры, и дело наладится. Заодно займутся они и окормлением воинских частей государства-участника НАТО. Такую опцию закон также предусматривает. И призывает «защитить нас от влияния последствий глобализации, преследования и дискриминации со стороны религиозных организаций из-за их космополитического статуса».

Министерство обороны Латвии в лице Андриса Спрудса («Прогрессивные») направило в Сейм отзыв о законопроекте: «Поддерживает его дальнейшее движение без возражений и предложений».