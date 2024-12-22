За минувшие сутки Государственная полиция задержала на дорогах Латвии 15 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, при этом у десяти из них концентрация алкоголя в организме превысила 1,5 промилле, свидетельствует обобщенная Госполицией информация.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты три процесса об административных правонарушениях и 12 уголовных, в том числе четыре уголовных процесса возбуждены за управление автомобилем в пьяном виде и без прав.

За управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в организме водителя превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность с конфискацией автомобиля, если он принадлежит нарушителю. Если автомобиль нарушителю не принадлежит, то в дополнение к наказанию взыскивается денежная сумма, которая может достигать рыночной стоимости использованного транспортного средства.

За минувшие сутки было конфисковано три автомобиля, а компенсацию должны будут выплатить девять задержанных за вождение в пьяном состоянии водителей.

В ходе полицейских рейдов было проведено в общей сложности 1553 проверки водителей транспортных средств. Больше всего водителей - 573 - проверено в Латгале, где во время рейдов не зафиксировано ни одного нарушения.