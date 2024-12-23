Перспективы латвийского бизнеса лежат в сфере цифровых решений, и предприятия могут выиграть в конкурентной борьбе благодаря дигитализации. "Явление это глобальное, но попробуем прикоснуться", — открыл семинар для коммерсантов руководитель Латвийско–швейцарской торговой палаты Армандс Гутманис.

Всевидящее око сенсора

По словам А. Гутманиса, Евросоюз одновременно вводит зеленый и цифровой переходы, которые станут приоритетами финансовой политики Брюсселя. Тем временем наша республика продолжает развитие "цифровой десятилетки" до 2030 года. Модернизация инфраструктуры и вместе с тем возможности бизнеса должны дойти с нынешних 52% дигитализированных предприятий малого и среднего бизнеса до 90%. "Зеленый курс" будет ориентироваться по "цифровому компасу".

Как сказал господин Гутманис, "те, кто читает маленькие буквы в документах, всегда знает, где взять денег".

Как принято в ЕС, для получения соответственных фондов Латвии нужно будет раз в год обновлять DESI — индекс цифровой экономики и общества. До 2029 года заместитель исполнительного директора Еврокомиссии Ханна Вирккунен (Финляндия) станет главным куратором цифровизации в Старом Свете.

Интернет вещей (IoT), завязанный на технологии 5G, объединяет вполне реальные явления нашей повседневности — к примеру, счетчики–водомеры. Эрик Бриссе, бизнесмен, участник Латвийско–швейцарской торговой палаты, показал, как люди нагибаются и залазят в шкафчики, чтобы записать показатели. "Мануальные счетчики неудобны и подвержены ошибкам". Сейчас же при помощи современной технологии любое вещество, передаваемое по трубам — будь то вода или газ, можно будет оцифровать и получать данные через карту, подобную той, что вставляется в телефон. Вся инфраструктура обойдется в несколько сотен евро, но эффект в перспективе будет тысячный.

То же касается и предприятий. Традиционные аналоговые предметы вроде грузовых тележек на складах можно будет отслеживать путем IoT. Подобный протокол ввела почта Ирландии, он окупилась через год.

С помощью интернета вещей можно будет управлять на расстоянии отопительными приборами — скажем, разогреть помещение зимой к приходу гостей и не тратиться на постоянную температуру. "Это такая экономия на ресурсах", — уверен мсье Бриссе. Можно будет удаленно контролировать и присутствие персонала на работе…

— Латвия — уникальная страна, — высказал комплимент иностранный предприниматель и продемонстрировал карту нашего государства с зонами покрытия 5G. По его оценке, действующая инфраструктура имеет все возможности технического осуществления IoT. В будущем даже книгу в библиотеке можно будет получить не в официальное время работы читальни, а когда удобно. Что, несомненно, даст толчок развитию латышского языка.

Спящие сети

Каспарс Эглиньш, куратор интернета вещей в государственном коммуникационном концерне, отметил необходимость создания отдельной сети низкой интенсивности. Потребляющий мало энергии IoT будет посылать сигналы, что называется, редко, но метко. При этом сигнал должен иметь высокую проникаемость, так как датчики будут располагаться в разного рода шахтах, кабелях и т. д. Лицензированный радиоспектр будет отличаться и высокой защищенностью, чтобы в него не проникли какие–то умельцы.

Разумеется, для подобного параллельного интернета потребуется отдельное антенное хозяйство. Но сами технологии будут сравнительно недорогими — например, водяные счетчики на ультразвуки с сим–картами будут верифицироваться раз в шесть лет.

"Если с устройством что–то случится, то оно проснется и подаст сигнал", — пообещал господин Эглиньш. В настоящее время оцифровкой водного хозяйства занимаются в целом ряде региональных центров, от Валмиеры до Гробини. Модули IoT получили свое применение и в Rīgas siltums, что сокращает необходимость плановых визитов теплотехников. Аналогичные решения вводятся в Вентспилсе, Огре и других городах.

Помощь дистанционных электрических счетчиков уже оценил и ваш автор — компания по энергоснабжению регулярно присылает наши данные исходя из потребления. И так как электроприборы мы используем бережливые, то и расчет — без фанатизма.

Естественно, при введении интернет–решений господин Эглиньш призвал обращать усиленное внимание на кибербезопасность — в сложное время живем…

А пока самоуправления при помощи 5G вводят контроль над "черными перекрестками" — так, например, в Лиепае создали такой умный светофор, и число аварий уменьшилось. В будущем появятся умные переезды, туннели.

Власть обещает поддержать

Анита Зимеле, эксперт Департамента поддержки предпринимательства Министерства экономики, заявила, что на дигитализацию коммерческой деятельности в стране выделяется более 162 миллионов евро.

Интересующиеся могут записываться — и не только предпринимательские общества, но и организации, исследовательские центры, рыболовецкие хозяйства. Размер гранта вполне подъемный для частника–индивидуала — 10 000 евро, куда входят сенсоры, программное обеспечение.

Целью Минэкономики является достижение двухкратного роста внутреннего валового продукта Латвии до 2035 года. Первой статьей доходов, как и прежде, назван экспорт продукции обрабатывающей промышленности. Но и она будет уже не традиционной, но подвергшейся цифровой трансформации. Госпожа Зиемеле пообещала гранты для предприятий в размере 50–70% затрат на переход к цифре. Поддержку окажут Латвийское агентство инвестиций и развития, финансовый институт ALTUM. Отзывчивость коммерсантов растет, цифровые решения ощупывает туристический сектор. "Работа начата, собираются данные рынка".

Разумеется, существуют и проблемы — тот же трекинг персонала. "Коллеги не хотят, чтобы за ними следили", — констатировал швейцарский предприниматель.

С другой стороны, безопасность все же первична. "У нас были интересные кейсы в туннеле под Монбланом, между Францией и Швейцарией, когда сенсоры помогли обнаружить людей, которых там не должно было быть".

