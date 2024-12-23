Не лезь в бутылку! Население Латвии предупреждают об очередях к тароматам

Дата публикации: 23.12.2024
Латвийская система сдачи тары как известно неспособна обслужить население после праздников, когда объем сданных бутылок увеличивается. Улучшений не следует ждать и после этих выходных.

О том, что со сдачей тары опять будут проблемы, прозрачно намекает фирма, которая отвечает за сбор бутылок у населения. Компания выступила с заявлением сдать накопившиеся бутылки во время выходных, а не после.

Из этого следует, что после выходных, особенно таких затяжных, особо нетерпеливому населению опять придется постоять в очередях к тароматам.

Предприятие также напоминает, что недавно в Риге открылся пункт по приему больших объемов тары - по улице Хипократа, 28.

Григорий Антонов
