Латвийская система сдачи тары как известно неспособна обслужить население после праздников, когда объем сданных бутылок увеличивается. Улучшений не следует ждать и после этих выходных.

О том, что со сдачей тары опять будут проблемы, прозрачно намекает фирма, которая отвечает за сбор бутылок у населения. Компания выступила с заявлением сдать накопившиеся бутылки во время выходных, а не после.

Из этого следует, что после выходных, особенно таких затяжных, особо нетерпеливому населению опять придется постоять в очередях к тароматам.

Предприятие также напоминает, что недавно в Риге открылся пункт по приему больших объемов тары - по улице Хипократа, 28.