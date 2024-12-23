Не прозевайте! Последние дни сделать взносы в пенсионный фонд и получить часть денег назад

Наша Латвия
Дата публикации: 23.12.2024
BB.LV
С приближением конца года традиционно наблюдается рост объема взносов в пенсионные фонды 3-го уровня. По данным Банка Латвии, в прошлом году взносы в частные пенсионные фонды в конце года были почти в пять раз больше, чем в начале года. Эксперты поясняют, что такая активность жителей в последние месяцы года связана главным образом с возможностью в следующем году получить большую компенсацию подоходного налога с населения (IIN), пишет tv3.lv.

«Регулярные взносы в пенсионные фонды 3-го уровня помогают обеспечить финансово стабильную старость. Даже небольшие ежемесячные суммы, направленные в пенсионный фонд, со временем могут превратиться в значительные сбережения. Государство ежегодно предоставляет налоговые льготы для участников 3-го уровня. Хотя заботиться о своем благосостоянии рекомендуется в течение всего года, обычно в декабре наблюдается пик взносов», — рассказал руководитель управления активами и пенсионными продуктами Luminor Атис Круминьш.

Каждый участник 3-го уровня может вернуть 20% подоходного налога с населения от внесенных взносов, подав декларацию о доходах. Но налог возвращается только за сумму, не превышающую 10% от брутто-зарплаты, и не более 4000 евро (включая взносы по накопительному страхованию жизни). Например, при зарплате 1200 евро налог можно вернуть со взносов до 120 евро в месяц или 1440 евро в год. Если в течение года внесено 600 евро (50 евро в месяц), то сумма возврата составит 120 евро.

Если взносы за год были меньше 10% от брутто-зарплаты, но вы хотите получить максимальный возврат налога, сейчас самое время сделать дополнительные вложения в свои пенсионные накопления.

«Дополнительные взносы в 3-й уровень до конца года не только укрепят ваше финансовое положение в старости, но и принесут дополнительный доход в следующем году при подаче декларации. Чтобы повысить эффективность, лучше всего реинвестировать возвращенные суммы в пенсионный капитал. Кроме того, в следующем году компенсация будет больше, так как ставку налога планируется повысить до 25,5%», — указал Круминьш.

Компенсацию по IIN можно получить, подав с 1 марта декларацию о доходах в Службу государственных доходов (VID). Если годовой доход превышает 78 100 евро, декларацию нужно подать с 1 апреля. Напоминаем, что декларацию можно подать за последние три года. Пенсионные фонды до 1 февраля предоставляют VID информацию о внесенных взносах, поэтому данные автоматически включаются в декларацию, и дополнительных документов предоставлять не нужно.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
