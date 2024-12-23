В Латвии изменился профиль украинских солдат, поступающих в больницу, и наиболее значительные изменения связаны с их психоэмоциональным состоянием, рассказал руководитель клиники травматологии и ортопедии Рижской Восточной университетской больницы (RAKUS) Андрис Викманис, делясь наблюдениями за пациентами, пострадавшими в войне в Украине, пишет ЛЕТА.

Викманис, который работает с пострадавшими из Украины с 2022 года, отмечает, что самое большое изменение связано с психоэмоциональным состоянием пациентов. "Изначально солдаты были настроены оптимистично и активно обсуждали различные актуальные социальные темы, включая войну. Сейчас же они молчаливы, с глубоким уважением относятся к врачам и персоналу больницы, в повседневной жизни подавлены и о войне практически не говорят", — рассказал он.

Пациенты рассказывают врачам, как и каким оружием были получены их травмы, но они уже привыкли жить с физической болью и выражают большую благодарность латвийским врачам за операции и оказанную помощь, добавил Викманис.

Характеризуя травмы, операции и психоэмоциональное состояние пациентов, Викманис объяснил, что ранения на войне отличаются "высокой энергией и жестокими увечьями тела". Чаще всего это обширные повреждения мягких тканей, сложные инфекции, для лечения которых трудно подобрать эффективные антибиотики из-за выявленной устойчивости. Лечение таких пациентов проходит в несколько этапов: операции, реабилитация и повторные операции.

Хотя физические травмы требуют силы воли и упорства, больше всего страдает именно психоэмоциональное состояние пациентов, отметил Викманис.

Он также похвалил новую практику сотрудничества и совершенствование навыков персонала в лечении боевых травм.

"Лечение пациентов, пострадавших в войне, — это всегда командная работа, в которую вовлечены специалисты разных профилей: травматологи, хирурги, микрохирурги, инфекционисты, реабилитологи, физиотерапевты, эрготерапевты, радиологи и лабораторные специалисты. Слаженное сотрудничество очень важно, и мы это обеспечиваем", — заявил Викманис, добавив, что взаимная поддержка украинцев вдохновляет персонал RAKUS на еще большую отдачу в помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 19 декабря в Восточную больницу было доставлено 416 тяжело раненых солдат из Украины.

При поступлении всех пациентов из Украины осматривают врачи разных специальностей и медицинский персонал из клиники неотложной помощи и приема пациентов (NMPUK).

Всем пациентам проводится комплексная оценка состояния здоровья, включая лабораторные исследования. Берется как минимум десять различных анализов, которые в лаборатории RAKUS проверяются на 27 параметров, включая наличие мультирезистентных инфекций, которые стремительно распространяются в условиях войны.

В зависимости от состояния травм пациенты направляются в специализированные клиники RAKUS или другие лечебные учреждения Латвии.

Транспортировка пациентов в Восточную больницу осуществляется благодаря частной инициативе основателей благотворительного проекта M-Help.com Арвиса Рекетса и Мартиньша Мединиекса. В свою очередь, Благотворительный фонд Георгия Логвинского, действующий в Украине, переоборудовал автобус для транспортировки этих пациентов.