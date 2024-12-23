«Некоторое время назад прочитал, что из почти 500 мест в Риге, подходящих для убежищ, было обследовано 380, из которых только были 160 признаны подходящими для возможного размещения людей во время бомбардировки.
Хотелось бы узнать: по каким критериям можно определить, подходит подвал в многоквартирном доме под бомбоубежище или нет?
Понятно, что каждое помещение должен осматривать специалист. Но, может быть, есть какие-то базовые критерии, по которым человек, не являющийся специалистом, хотя бы на начальном этапе может понять, что с подвалом что-то не так и он точно НЕ подходит?»
Комментарий Государственной пожарно-спасательной службы ((ГПСС):
– Убежища, создаваемые с целью укрытия и/или снижения воздействия ударной волны от взрыва, от обломков, от теплового излучения или радиоактивного загрязнения, могут быть размещены на подземных этажах (подвалы, подземные автостоянки и т. д.).
Наиболее подходящими для убежищ являются подземные помещения в зданиях, построенных из железобетона, блоков или кирпича. Однако следует учитывать, что железобетонные конструкции значительно теряют в прочности при пожарах высокой интенсивности.
Убежища должны располагаться в непосредственной близости от мест, где традиционно находятся люди (место работы, учебное заведение, место жительства), чтобы при получении известия об угрозе люди могли добраться до убежища в кратчайшие сроки.
Помещение, пригодное для убежища, не должно быть подвержено риску затопления грунтовыми, сточными, технологическими и др. водами; соответственно, при визуальном осмотре не должно быть видимых следов затопления.
При выборе помещения под убежище рекомендуется, чтобы в конструкциях наружных стен не было больших проемов. В случае угрозы все проемы, кроме дверных, необходимо закрыть плотными материалами, мешками с песком или другими сыпучими материалами, бетонными блоками и т.п.
В помещениях, предназначенных под убежища, нельзя хранить опасные химические, легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества.
Помещения, предназначенные под убежища, не должны быть загромождены, доступ к ним не должен быть чем-либо ограничен. В них не должно быть мусора, в том числе строительного, а также конструкций и предметов с острыми краями, которые могут создать дополнительную опасность для людей во время пребывания в убежище.
Помещения убежища должны иметь ровный пол, где можно разместить сидячие места.
