За последние три года увеличилось количество обращений в Бюро омбудсмена

Наша Латвия
Дата публикации: 23.12.2024
BB.LV
За последние три года выросло количество обращений, поступающих в Бюро омбудсмена, сообщает агентство LETA со ссылкой на данные ведомства.

По состоянию на 17 декабря в бюро поступило 1920 обращений. В 2023 году их количество составило 1718, а в 2022 году — 1634.

В бюро отмечают, что пока невозможно точно сказать, по каким вопросам граждане обращались чаще всего, поскольку анализ тем обращений является объемной задачей, которая будет выполнена в начале следующего года.

Согласно информации на сайте омбудсмена, к нему можно обратиться с вопросами и жалобами по поводу нарушений прав человека и принципов хорошего управления в государственных или муниципальных учреждениях, а также по вопросам дискриминации или неравного обращения.

На сайте указано, что ответ на вопрос, отправленный по электронной почте, предоставляется в течение 14 дней, а на заявление с электронной подписью — в течение одного месяца с момента его получения.

Омбудсмен рассматривает вопросы прав человека и хорошего управления как по собственной инициативе, так и на основании индивидуальных обращений.

Переписка между омбудсменом и лицами, находящимися на военной службе, в учреждениях внесемейного ухода, воспитания или закрытого типа, не подлежит проверке в соответствии с нормативными актами и незамедлительно передается адресату.

Рассмотрение заявлений в Бюро омбудсмена осуществляется бесплатно и конфиденциально.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
