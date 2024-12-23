Жителей Латвии предупреждают: стране угрожает стихийное бедствие 1 1683

Наша Латвия
Дата публикации: 23.12.2024
LETA
Изображение к статье: Жителей Латвии предупреждают: стране угрожает стихийное бедствие

После интенсивных осадков в реках Курземе стремительно поднимается уровень воды, поэтому поймы и низменные территории в бассейнах рек могут быть затоплены, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Желтое предупреждение о затоплении действует до 16:00 вторника, 24 декабря.

ГПСС напоминает людям о необходимости соблюдать осторожность при передвижении в зонах, подверженных наводнениям. Сильный ветер в сочетании с высокими волнами в Балтийском море и Рижском заливе могут вызвать значительное повышение уровня воды.

Если гидрометеорологические условия вызвали ущерб, угрожающий здоровью и жизни людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, следует обращаться по единому номеру оперативных служб 112.

