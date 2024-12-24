В своём обращении он напомнил, что на Рождество обычно желают спокойных и мирных праздников.

«Где найти покой в эти неспокойные и тревожные времена? Что нужно, чтобы обрести этот покой?» — спрашивает Станкевич.

Он также подчеркнул, что в 33-м псалме содержится рецепт того, что нужно делать, чтобы обрести покой: отвратиться от зла и творить добро.

«Как мы можем отличить добро от зла? Каковы критерии добра и зла? Три мудреца с Востока откликнулись на зов своего сердца и отправились на поиски новорождённого царя иудеев. В глубине человеческого сердца живёт голос, который помогает отличить добро от зла и зовёт идти по пути осуществления своей великой жизненной миссии», — убеждён архиепископ.

Он считает, что в каждом человеке заложены таланты и способности.

«Бог, создавая человека в утробе матери, даёт каждому из нас жизненное призвание и наделяет всем необходимым, чтобы мы могли его осуществить. Когда человек отвечает на это призвание, его таланты раскрываются и развиваются в полной мере», — говорится в рождественском поздравлении Станкевича.

Он также отметил, что «человек тогда чувствует себя нужным, у него есть осознание смысла всего, что он делает». В этом смысле избежать зла и творить добро значит быть верным своему высшему жизненному призванию, своей миссии.

«Рождественское событие помогает нам раскрыть это призвание. Желаю вам быть верными той миссии, ради которой вы пришли в этот мир», — пожелал Станкевич светлого и мирного Рождества.