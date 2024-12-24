Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Архиепископ Станкевич желает на Рождество быть верными своему жизненному призванию 1 928

Наша Латвия
Дата публикации: 24.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Архиепископ Станкевич желает на Рождество быть верными своему жизненному призванию
ФОТО: LETA

Архиепископ-метрополит Римско-католической церкви Латвии Збигнев Станкевич в своём рождественском поздравлении пожелал оставаться верными своему жизненному призванию и миссии, пишет ЛЕТА.

В своём обращении он напомнил, что на Рождество обычно желают спокойных и мирных праздников.

«Где найти покой в эти неспокойные и тревожные времена? Что нужно, чтобы обрести этот покой?» — спрашивает Станкевич.

Он также подчеркнул, что в 33-м псалме содержится рецепт того, что нужно делать, чтобы обрести покой: отвратиться от зла и творить добро.

«Как мы можем отличить добро от зла? Каковы критерии добра и зла? Три мудреца с Востока откликнулись на зов своего сердца и отправились на поиски новорождённого царя иудеев. В глубине человеческого сердца живёт голос, который помогает отличить добро от зла и зовёт идти по пути осуществления своей великой жизненной миссии», — убеждён архиепископ.

Он считает, что в каждом человеке заложены таланты и способности.

«Бог, создавая человека в утробе матери, даёт каждому из нас жизненное призвание и наделяет всем необходимым, чтобы мы могли его осуществить. Когда человек отвечает на это призвание, его таланты раскрываются и развиваются в полной мере», — говорится в рождественском поздравлении Станкевича.

Он также отметил, что «человек тогда чувствует себя нужным, у него есть осознание смысла всего, что он делает». В этом смысле избежать зла и творить добро значит быть верным своему высшему жизненному призванию, своей миссии.

«Рождественское событие помогает нам раскрыть это призвание. Желаю вам быть верными той миссии, ради которой вы пришли в этот мир», — пожелал Станкевич светлого и мирного Рождества.

×
Читайте нас также:
#рождество #религия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео