Полиция просит помощи в поиске пропавшей без вести в Риге девушки
Полиция разыскивает пропавшую Нору Берзиню, 2010 года рождения, которая не вернулась в своем место жительства в Риге.
Призываем отозваться всех, кто знает о ее возможном местонахождении, позвонив на номера 67085982; 67085928 или 112, а также можно связаться по электронной почте: [email protected].
#policijameklē bezvēsts prombūtnē esošo 2010. gadā dzimušo Noru Bērziņu, kura nav atgriezies dzīvesvietā Rīgā.— Valsts policija (@Valsts_policija) December 24, 2024
📞Aicinām atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot numuru 67085982; 67085928 vai 112, kā arī uz e-pastu: [email protected]. pic.twitter.com/0pwUaLYDXM
Оставить комментарий(1)