Лишь треть жителей Латвии празднуют Рождество в декабре – опрос

Наша Латвия
Дата публикации: 24.12.2024
BB.LV
Жители Латвии отмечают важный христианский праздник по Григорианскому и Юлианскому календарям. А некоторые вообще не отмечают, свидетельствует опрос bb.lv.

Число респондентов, которые отмечают Рождество Христова только 25 декабря, составляет 11 процентов от опрошенных.

Еще 24 процента отмечают праздник и 25 декабря, и 7 января. Это, возможно, люди, живущие в смешанных семьях, где соблюдает различные христианские традиции. Возможно также они отмечают дома Рождество по одному стилю, а в трудовом коллективе – по другому. А, возможно, это люди, которые любят все праздники – был бы повод.

В любом случае официальная в Латвии дата 25 декабря отмечается в общей сложности 35-ю процентами (11% + 24%) опрошенных респондентов.

В свою очередь неофициальное (с точки зрения властей ЛР) Рождество 7 января отмечают 44 процента. Вместе с теми, у кого праздник и в декабре, и в январе, таковых 68 процентов. Не мешает даже отсутствие официальных выходных.

Наконец, 21 процент опрошенных вообще не отмечают рождество. Это атеисты, буддисты, мусульмане и другие люди, которые скептично относятся к рождению Иисуса Христа в Вифлееме более 2 тысяч лет назад.

В опросе, проведенном порталом bb.lv, приняли участие 1994 человек.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
