Профиль украинского военнослужащего, поступающего в госпиталь в Латвии, изменился, и наиболее существенные изменения связаны с психоэмоциональным состоянием этих людей, - поделился наблюдениями заведующий клиникой травматологии и ортопедии Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Андрис Викманис.

Викманис, который работает с пострадавшими украинцами с 2022 года, признает, что самые большие изменения связаны с психоэмоциональным состоянием жертв украинской войны.

«Поначалу солдаты были настроены оптимистично и активно обсуждали различные социально значимые темы, в том числе и войну, но сейчас они тихие, с большим уважением относятся к врачам и персоналу госпиталя, ежедневно угрюмы и подавлены – фактически ничего не говорят о войне», - сказал он.

В беседе с врачом пациенты рассказывают, как и каким оружием была нанесена травма, но они привыкли и живут с физической болью, а также очень благодарны латвийским врачам за то, что их прооперировали и получили помощь, - сказал Викманис.

Описывая травмы, необходимые операции и психоэмоциональное состояние раненых, Викманис поясняет, что военные травмы характеризуются «высокой энергетикой и большими, жестокими искажениями человеческого тела».

Они представляют собой преимущественно крупные и объемные дефекты мягких костных тканей и инфекции, для лечения которых трудно найти эффективные антибиотики, поскольку выявлена резистентность. Поэтому лечение пациентов, пострадавших от войны, проводится в несколько последовательных этапов: после операции следует реабилитация, а затем повторная операция, сообщает врач.

Хотя лечение требует силы воли и не сдаваться, психоэмоциональное состояние человека страдает больше, сказал Викманис. В то же время он высоко оценивает опыт нового сотрудничества и повышения квалификации, поскольку персонал больницы непосредственно занимается лечением военных травм.

Напомним, до 19 декабря в Восточная больница приняла 416 тяжелораненых военнослужащих из Украины.