Серый горох с салом, пирожки или, может быть, оливье? Какие настоящие и традиционные латышские блюда подаются на рождественский стол? О латвийских рождественских блюдах TV3 рассказывает владелица з/с "Zutiņi" Рута Бейроте.

«Когда мы спрашиваем латыша, какое национальное блюдо твоей страны? – На первом месте обычно идет крупный серый горох. Серый горох со шпеком – это одновременно то блюдо, с которым мы идентифицируем себя как нация, и то, без которого мы даже не представляем себе свой рождественский стол. Потому что Рождество — это время, когда мы ставим это блюдо на стол, несмотря на то, что его, вероятно, не заметят среди других 12 блюд», — говорит Рута.

Рута отмечает, что это еще и потому, что латыши всегда придавали еде не только практическое, но и символическое значение.

«Каждое блюдо, которое мы ставим на праздничный стол, имеет свое значение. Приумножать, продвигать, придобрить, призывать, приворожить. И это особенно важно во время праздников, важных для нас по солнечному календарю», - рассказывает она.

На Рождество на стол кладут фасоль и горох, ведь они символизируют плодородие, жизнь и, благодаря своей круглой форме, плавное течение вещей. Рута убеждена, что, несмотря ни на что, на праздничном столе должен быть горох со шпеком.

«Горох означает деньги и достаток, хороший успех в делах, новую жизнь в саду, помощь солнцу и помощь людям на пути к свету» Горох, как и рыбью чешую, хранили в кошельках, чтобы способствовать богатству и плодородию. Но что делать, если после празднования остался горох и сало? Неужели выкидывать, ведь иначе тебе придется плакать? Рута говорит, что в старинных рецептах такой вариант не упоминается, поскольку в старые времена латыши уважали еду и не позволяли себя что-то выбрасывать, поэтому Рута рекомендует готовить гороховые котлеты или гороховые пироги.

Не обойтись и без свиного пяточка, ведь для латышей вся жизнь подчинена земляным работам. Свинья, как землекоп, также приносит успех и легкость мужчинам – пахарям земли.

«Так что серый горох со шпеком — это своего рода эзотерическая бомба удачи».

Мясо было обязательным атрибутом рождественского стола. Как оно готовилось, зависело от руки хозяйки.

Спекя рауши - так в старину называли пироги, потому что в древности их пекли в печи, посыпая золой, - говорит Рута и раскрывает, что они были символом процветания, их ели, чтобы сделать следующий год богатым. В свою очередь, ржаной хлеб и мед приносили силу и сладкую жизнь в наступающем году.

«Как минимум 12 блюд символизировали изобилие и процветание, потому что, хорошо поев, вы станете сильными и сможете хорошо работать. Поэтому нужно было на Рождество поесть 9 раз, тогда на следующий год и сам едок будет богат», - поделилась Рута.

Говоря о традициях, Рута рассказывает, что ливийцы и их предки, жившие в Северной Видземе на границе с Эстонией, выставляли на стол кровяные колбасы и соревновались друг с другом, кто больше съест. Считалось, что питаясь дорого, люди способствуют урожаю будущего года. Аналогичным образом в Северном Видземе пекли высокие ржаные булочки.

На Рождество на почетное место ставили хлеб, соль и свечи, чтобы в наступающем году не было недостатка.

«На рождественском столе обязательно должен был быть хлеб, чтобы в следующем году не было недостатка в хлебе». На Рождество латыши ели сами, а также угощали своих животных, коров и свиней тоже хорошо кормили.

Еще одной традицией латышских предков было то, что рождественский стол не убирали, поскольку считалось, что ночью, когда все уходят отдыхать, на пир приходят и духи предков.