Для полноценного функционирования Латвийского общественного медиа (LSM) с 2025 и 2026 годов требуется перераспределить зарезервированные средства в размере 8,5 миллионов евро, а в последующие годы — ежегодно по 6,9 миллиона евро. Об этом говорится в информационном сообщении Министерства культуры, размещённом на портале нормативных актов, пишет ЛЕТА.

Эти средства планируется выделить из зарезервированного финансирования программы «Реализация реформ государственного значения», предусмотренного в рамках ежегодного выполнения государственного бюджета.

В сообщении указывается, что главной целью реформы является достижение более широкой аудитории за счёт разнообразного контента. В 2025 и 2026 годах планируется развитие новых форматов контента с акцентом на увеличение объёмов цифрового контента.

Десятки миллионов — на контент и технику

В 2024 году из базового бюджета общественных медиа в размере 45,69 миллиона евро на развитие контента предусмотрено 21,13 миллиона евро. В 2025 году из бюджета в размере 49,53 миллиона евро на контент выделят 24,2 миллиона евро, а в 2026 году из 54,53 миллиона евро — 26,69 миллиона евро.

Дополнительно для реализации планов по развитию контента необходимы инвестиции в соответствующее технологическое обеспечение. В 2024 году на эти цели предусмотрено 1,98 миллиона евро, в 2025 году — 6,91 миллиона евро, включая 5,48 миллиона евро из программы реформ. В 2026 году на технологическое развитие выделят 6,93 миллиона евро, включая 4,7 миллиона евро из зарезервированных средств.

Среди ключевых мероприятий — создание региональной студии в Даугавпилсе в 2025 году, оснащённой для мультимедийного контента, а также аналогичной студии в Курземе в 2026 году. Запланировано строительство новой мультимедийной студии в комплексе на Закюсале, модернизация существующих студий LTV с установкой роботизированных камер, освещения и обновлением систем управления контентом.

Кроме того, планируется внедрение систем автоматической транскодировки видео и преобразования аудио в текст для упрощения учёта и группировки контента, а также увеличения объёмов цифрового содержания на платформах единого медиа.

Обновят студии и вложатся в интернет-площадку

Планируется модернизация существующих студий LTV, оснащение их автоматизированными роботизированными камерами, современным осветительным оборудованием и другой техникой. Также предусмотрена следующая фаза системы управления контентом (MAM), которая будет использоваться для работы телевидения, радио и интернет-платформ, а также система транскодирования видео, автоматически преобразующая аудио в текстовый формат. Это, как отмечено в сообщении, важно для учета, группировки контента и увеличения объема цифрового контента на цифровых платформах единого медиа.

Планируется также улучшение производительности, модернизации и безопасности интернет-портала "Lsm.lv" и мультимедийного проигрывателя "Replay". Для SmartTV будет создана более мощная и защищенная инфраструктура с возможностью резервного копирования данных и системой восстановления после сбоев. Намечены улучшения серверов потокового вещания LSM, серверов транскодирования видео, сети веб-камер LSM, а также внедрение инструмента статистики для видео на платформе LSM.

Также запланирована замена технологического оборудования радиостудий для адаптации к созданию цифрового контента.

Общественные медиа — часть критической инфраструктуры

В сообщении подчеркивается, что общественные медиа являются частью критической инфраструктуры Латвии, поэтому важно инвестировать в инфраструктуру LSM и технологические решения для обеспечения бесперебойной работы. "В зданиях Латвийского радио и Латвийского телевидения на Домской площади и на Закюсале долгое время отсутствовали должные инвестиции, что привело к тому, что многие технические решения и рабочие помещения не соответствуют современным требованиям или находятся в критическом состоянии", говорится в сообщении.

В концепции, разработанной Советом общественных электронных средств массовой информации (SEPLP), предложены четыре возможных варианта решения вопроса помещений единого медиа: реконструкция существующих зданий, строительство нового комплекса зданий, реконструкция существующего комплекса на Закюсале с адаптацией для работы единого медиа или строительство нового здания для телевидения и реконструкция нынешнего здания Латвийского радио.

По данным SEPLP, любой из этих вариантов потребует значительных государственных инвестиций, которые, по предварительным оценкам, превысят 100 миллионов евро. План изменений предусматривает, что детальное исследование и выбор наиболее подходящего варианта будет разработан правлением единого медиа к 2026 году. Пока государство не примет решение об инвестиционном плане, потребуется поддерживать текущую инфраструктуру в течение нескольких лет до реализации нового решения по помещениям.

В 2024 году из базового бюджета общественных медиа на обеспечение инфраструктуры выделено 9,2 миллиона евро.

В 2025 году на развитие инфраструктуры предусмотрено 7,82 миллиона евро. Дополнительно из зарезервированных средств программы «Реализация реформ государственного значения» потребуется 2,94 миллиона евро. Таким образом, общий объем финансирования на 2025 год составит 10,76 миллиона евро.

В 2026 году на развитие инфраструктуры планируется выделить 8,21 миллиона евро. Дополнительно потребуется 2,1 миллиона евро из зарезервированных средств, что в общей сложности составит 10,3 миллиона евро.

Хотят новый дизельный генератор

Дополнительное финансирование из резервных средств в 2025 и 2026 годах планируется направить на модернизацию и укрепление IT-систем Latvijas Radio (Латвийское радио) и LTV (Латвийское телевидение), внедрение совместимых решений. Также предусмотрено внедрение новой системы электронной почты, улучшение производительности серверов видеостены и серверов видеотранскодирования. Запланированы дополнительные источники бесперебойного питания (UPS), решения по кибербезопасности, включая новое программное обеспечение для защиты от несанкционированного доступа (фаерволы), а также виртуализация критически важных IT-систем офиса LTV для обеспечения удалённого доступа к ним с помощью облачных сервисов.

Планируется вложить средства в замену системы голосовой связи между студиями Латвийского радио, улучшение процессов бюджетного планирования и контроля единого медиа, приобретение новой мобильной радиостудии, дополнительные решения для альтернативного радиовещания через спутник, а также обеспечение расшифровки и транскрибирования передач в соответствии с требованиями директив ЕС.

Дополнительно планируется приобрести дизельный генератор для комплекса LTV на Закюсале, а также вложить средства в ремонтные работы и замену технического оборудования, необходимых для поддержания функциональности зданий Латвийского радио и LTV. Также намечена покупка новых транспортных средств и проведение углубленного исследования состояния существующих зданий с разработкой проектов реконструкции в случае принятия решения оставить объединённую организацию в текущих зданиях без строительства нового комплекса.

Внедрят единую систему оплаты труда

В сообщении подчеркивается, что для реализации этих мероприятий важным аспектом будут профессионально подготовленные и мотивированные сотрудники. В рамках существующего финансирования до 2026 года планируется разработать и внедрить единую систему оплаты труда, которая устранит различия между сотрудниками с одинаковыми должностями в структурах Latvijas Radio и LTV. В 2025 году новая система в первую очередь затронет работников административных подразделений, так как предстоит создать единые отделы по юридическим вопросам, управлению финансами и делопроизводству.

Как ключевой элемент повышения потенциала сотрудников предусмотрено приближение заработной платы к рыночной медиане на основе актуальных данных по рынку труда. В 2025 году приоритет будет отдан увеличению зарплаты сотрудникам, чьи доходы наиболее отстают от медианных показателей. Также планируется увеличить финансирование на обучение сотрудников и другие мероприятия по повышению квалификации, уделяя особое внимание развитию цифровых навыков сотрудников и улучшению качества контента.

В 2024 году из базового бюджета общественных медиа на укрепление потенциала сотрудников выделено 13,38 миллиона евро. В 2025 году на эти цели предусмотрено 16,07 миллиона евро. Дополнительно потребуется 99 000 евро из резервных средств, таким образом, общий объем финансирования на 2025 год составит 16,17 миллиона евро.

В 2026 году на укрепление потенциала сотрудников предусмотрено 17,41 миллиона евро, дополнительно потребуется 79 900 евро из резервных средств. Таким образом, общий объем финансирования на 2026 год составит 17,49 миллиона евро.

Как сообщалось ранее, в начале апреля начался процесс объединения Латвийского радио и Латвийского телевидения. Обе государственные капитальные компании сливаются, чтобы создать LSM (Латвийское общественное медиа), который начнёт работу 1 января 2025 года.