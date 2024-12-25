Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Если бы не немцы, мы бы уже все говорили по-русски» - на историю Латвии взглянули по-новому 4 1571

Наша Латвия
Дата публикации: 25.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: «Если бы не немцы, мы бы уже все говорили по-русски» - на историю Латвии взглянули по-новому
ФОТО: depositphotos

NRA.LV публикует интервью с бывшим арт-критиком и журналистом, а теперь просто наблюдателем процессов Петерисом Банковскисом.

Критик рассуждает: "С момента полномасштабного вторжения России в Украину мы часто задумывались о том, что было бы, если бы Россия вдруг развалилась на части. Да, есть ядерное оружие, но оставим его сейчас в стороне, не будем о нем говорить. Что это тогда были бы за государства? Я представляю себе огромную Якутию. Все ли вдруг начали бы говорить и писать на якутском языке? Они настолько сильно приучены думать, что их идентичность — это мелочь по сравнению с возможностями, которые им дает переидентификация как русских. Поколениями им показывали и рассказывали, что хорошее образование можно получить только на русском языке и, желательно, в Москве.

Можно сказать, что латышская национальная идея XIX века заключалась в том, чтобы отомстить немецким баронам, и она тоже во многом ориентировалась на Россию. Это неоспоримый факт, так и было. Однако не благодаря России у латышей появились письменность, литература и культура в целом. За это мы можем благодарить латышское стремление к жизни и во многом тех самых угнетателей, которые держали нас в «700-летнем ярме», жестоких немецких баронов.

В противном случае, если бы не начался последний крестовый поход, тогда православные славяне, пришедшие по Даугаве, тоже сюда добрались бы. Что они делали? Как и все малые народы того времени: вторгались, собирали добычу, уходили, иногда, если удавалось, собирали дань, но это был только начальный этап. Многие считают, что если бы сюда не прибыли рыцари из немецких земель, славяне полностью завоевали бы эту территорию, и латышского языка сегодня просто не существовало бы. Мы все говорили бы по-русски".

×
Читайте нас также:
#история #Латвия
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
5
0
0
40
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Святой Николай
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео