Критик рассуждает: "С момента полномасштабного вторжения России в Украину мы часто задумывались о том, что было бы, если бы Россия вдруг развалилась на части. Да, есть ядерное оружие, но оставим его сейчас в стороне, не будем о нем говорить. Что это тогда были бы за государства? Я представляю себе огромную Якутию. Все ли вдруг начали бы говорить и писать на якутском языке? Они настолько сильно приучены думать, что их идентичность — это мелочь по сравнению с возможностями, которые им дает переидентификация как русских. Поколениями им показывали и рассказывали, что хорошее образование можно получить только на русском языке и, желательно, в Москве.

Можно сказать, что латышская национальная идея XIX века заключалась в том, чтобы отомстить немецким баронам, и она тоже во многом ориентировалась на Россию. Это неоспоримый факт, так и было. Однако не благодаря России у латышей появились письменность, литература и культура в целом. За это мы можем благодарить латышское стремление к жизни и во многом тех самых угнетателей, которые держали нас в «700-летнем ярме», жестоких немецких баронов.

В противном случае, если бы не начался последний крестовый поход, тогда православные славяне, пришедшие по Даугаве, тоже сюда добрались бы. Что они делали? Как и все малые народы того времени: вторгались, собирали добычу, уходили, иногда, если удавалось, собирали дань, но это был только начальный этап. Многие считают, что если бы сюда не прибыли рыцари из немецких земель, славяне полностью завоевали бы эту территорию, и латышского языка сегодня просто не существовало бы. Мы все говорили бы по-русски".