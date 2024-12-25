Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Появится ли в Риге вытрезвитель для молодежи? Дума начинает борьбу с «бродяжками» 2 817

Наша Латвия
Дата публикации: 25.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Появится ли в Риге вытрезвитель для молодежи? Дума начинает борьбу с «бродяжками»
ФОТО: Unsplash

В программе TV24 "Ziņu TOP. Rīga runā" заместитель председателя Рижской думы Линда Озола поделилась своим взглядом на действия самоуправления в отношении проблем бродяжничающей молодежи и наркозависимости в Риге. Озола подчеркнула, что эта проблема уже давно актуальна, однако муниципалитет активно работает над ее решением, чтобы снизить влияние этих факторов, пишет LA.LV.

«В Риге существует проблема бродяжничающей молодежи, а также молодежи, страдающей от наркотической зависимости, — это наш вызов, - отметила Озола. - Важно, чтобы самоуправление предлагало меры по вытрезвлению для несовершеннолетних, подверженных различным зависимостям. Вытрезвление — это лишь часть решения проблемы, но очень значимая».

Озола объяснила, что для эффективного решения проблемы самоуправление начало обсуждения по распределению бюджета, чтобы обеспечить как меры по вытрезвлению, так и превентивные действия. «Наша цель — сократить эту проблему в долгосрочной перспективе. Мы сейчас активно ведем переговоры с коалиционными партнерами, чтобы обеспечить достаточное финансирование превентивных мер из бюджета Риги», — заявила она.

В последующие годы муниципалитет планирует укрепить сотрудничество с неправительственными организациями, предоставляющими социальные услуги, и разработать новые виды услуг. «Мы работаем над услугой, которая включает условное вытрезвление для молодежи в состоянии опьянения. Эти молодые люди, особенно несовершеннолетние, должны быть доставлены в безопасное место, где им будет оказана поддержка и помощь», — подчеркнула Озола.

Она также отметила, что одна из важнейших превентивных мер — это работа с семьями.

«Соблазны, и это подтверждают мои собственные дети, чрезвычайно велики. Это вопрос о том, что мы, как самоуправление, государство или министерства, можем сделать, чтобы защитить каждого ребенка. К сожалению, мы не можем полностью оградить их от всех рисков, но можем приложить усилия, чтобы молодежь не выбирала этот путь», — добавила она.

Озола также выделила, что многие из молодежи, попавшей в зависимость, происходят из социально неблагополучных семей, где ценности и навыки не являются приоритетом. «Поэтому очень важна работа с семьями, чтобы укрепить их и помочь подросткам принимать лучшие решения. Также необходим другой подход к молодежи, находящейся вне семейного попечения», — пояснила она.

В завершение Линда Озола подчеркнула, что муниципалитет продолжит усиленную работу с молодежью из группы риска и увеличит финансирование таких проектов, чтобы оказать помощь тем, кто наиболее подвержен угрозам наркозависимости и социальным проблемам.

Озола подчеркнула, что каждому ребенку должна быть предоставлена возможность выбрать правильный путь, и только совместными усилиями можно достичь реальных результатов в решении этой проблемы.

×
Читайте нас также:
#молодежь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Святой Николай
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео