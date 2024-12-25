В программе TV24 "Ziņu TOP. Rīga runā" заместитель председателя Рижской думы Линда Озола поделилась своим взглядом на действия самоуправления в отношении проблем бродяжничающей молодежи и наркозависимости в Риге. Озола подчеркнула, что эта проблема уже давно актуальна, однако муниципалитет активно работает над ее решением, чтобы снизить влияние этих факторов, пишет LA.LV .

«В Риге существует проблема бродяжничающей молодежи, а также молодежи, страдающей от наркотической зависимости, — это наш вызов, - отметила Озола. - Важно, чтобы самоуправление предлагало меры по вытрезвлению для несовершеннолетних, подверженных различным зависимостям. Вытрезвление — это лишь часть решения проблемы, но очень значимая».

Озола объяснила, что для эффективного решения проблемы самоуправление начало обсуждения по распределению бюджета, чтобы обеспечить как меры по вытрезвлению, так и превентивные действия. «Наша цель — сократить эту проблему в долгосрочной перспективе. Мы сейчас активно ведем переговоры с коалиционными партнерами, чтобы обеспечить достаточное финансирование превентивных мер из бюджета Риги», — заявила она.

В последующие годы муниципалитет планирует укрепить сотрудничество с неправительственными организациями, предоставляющими социальные услуги, и разработать новые виды услуг. «Мы работаем над услугой, которая включает условное вытрезвление для молодежи в состоянии опьянения. Эти молодые люди, особенно несовершеннолетние, должны быть доставлены в безопасное место, где им будет оказана поддержка и помощь», — подчеркнула Озола.

Она также отметила, что одна из важнейших превентивных мер — это работа с семьями.

«Соблазны, и это подтверждают мои собственные дети, чрезвычайно велики. Это вопрос о том, что мы, как самоуправление, государство или министерства, можем сделать, чтобы защитить каждого ребенка. К сожалению, мы не можем полностью оградить их от всех рисков, но можем приложить усилия, чтобы молодежь не выбирала этот путь», — добавила она.

Озола также выделила, что многие из молодежи, попавшей в зависимость, происходят из социально неблагополучных семей, где ценности и навыки не являются приоритетом. «Поэтому очень важна работа с семьями, чтобы укрепить их и помочь подросткам принимать лучшие решения. Также необходим другой подход к молодежи, находящейся вне семейного попечения», — пояснила она.

В завершение Линда Озола подчеркнула, что муниципалитет продолжит усиленную работу с молодежью из группы риска и увеличит финансирование таких проектов, чтобы оказать помощь тем, кто наиболее подвержен угрозам наркозависимости и социальным проблемам.

Озола подчеркнула, что каждому ребенку должна быть предоставлена возможность выбрать правильный путь, и только совместными усилиями можно достичь реальных результатов в решении этой проблемы.