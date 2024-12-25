Год назад, в конце 2023-го, многим из нас казалось, что ну уж в следующем-то году, в 2024-м, дела должны пойти в гору. Увы, обещанного счастья не случилось. Поэтому год 2025-й мы ждем с опасениями. И правильно делаем.

Золотые горы не пришли

Из стагнации страна так и не вышла, несмотря на то, что экономисты в один голос обещали в 2024 году если и не золотые горы, то по крайней мере какое-то движение вперед. Этого не произошло.

Если в первом квартале 2024 года экономика еще показала рост – в весьма скромном размере 0,8%, то потом прочно ушла в минус. Во втором квартале проседание составило 0,5%, в третьем – аж 1,6%.

По итогам года прогноз следующий – если и рост, то едва выше нуля, но скорее всего страна уйдет в минус. Это уже классическая рецессия или просто кризис. Власти страны, однако, эти слова стараются не произносить. Такое право им дает тот факт, что доходы у населения официально растут.

Это не про нас

Средняя брутто-зарплата в Латвии до вычета налогов за полный рабочий день в третьем квартале этого года составила 1703 евро, что на 9,9%, или 154 евро, больше, чем в соответствующем периоде 2023 года.

Многие жители страны, конечно, услышав такие цифры, лишь горько усмехнутся. Понятно ведь, что хорошая средняя температура по больнице не означает, что все ее пациенты чувствуют себя отлично. Во многих секторах экономики давно уже ничего не растет. Что нам толку с того, что клеркам в зарубежных компаниях, чьим небоскребам уже тесно на улице Сканстес, опять подняли зарплаты? Это ведь не про нас. Впрочем, всегда лучше, что хоть у кого-то дела идут нормально, чем вообще ни у кого.

С другой стороны, нельзя не отметить, что безумный рост цен, мучивший население в 2023 году, в 2024-м окончательно сошел на нет. Годовая инфляция не смогла перевалить даже за 2,2%, тогда как в начале прошлого года прыгала в районе 20%.

Прилива счастья, однако, население не испытало, ведь цены на прежний уровень отступать не собираются, тогда как доходы в последние годы росли далеко не у всех, а если у кого и росли, то вряд ли могли соревноваться в своей прыти с ценами на полках магазинов.

Невероятно за последние годы подскочили и цены на услуги. Вроде ерунда, но без них обойтись практически так же невозможно, как и без буханки хлеба. Парикмахерские, салоны красоты, ремонтные мастерские, автосервисы и прочее – все теперь требует серьезных расходов. Сантехник уже не берет в руки разводной ключ без 50 евро. А что – всем кушать хочется.

Призрачные надежды

На этом прекрасном фоне не давали расслабиться и новости из-за рубежа. Война в Украине, безо всяких сомнений, скоро пойдет на четвертый год. Определенные надежды, правда, возлагаются на Дональда Трампа, ставшего мировой сенсацией года. Его решительные заявления относительно конфликта заставили многих поверить, что новый президент США войну остановит. По крайней мере заморозит ее.

Увы, у нас есть все основания в этом сомневаться. В свое первое пришествие в Белый дом Трамп столь же уверенным образом заявлял, что остановит ядерную программу Северной Кореи. Даже встречался для этого с северокорейским диктатором. Результат? Ровно ноль.

Полным нулем могут закончиться и усилия Трампа в Украине. Да, в Европе, как и в остальном мире, все громче звучат голоса за прекращение войны любым возможным способом. Да, уже даже и в Киеве, год назад настроенном более воинственно, намекают на готовность к неким уступкам. Но зато в Кремле, похоже, хотят повоевать еще годик-другой. Потрясая «Орешником», руководство РФ признаков миролюбия пока никаких не проявляет. Что с этим будет делать новый вашингтонский лидер?

Скандалы, интриги, расследования

Но особо неприятным стал уходящий год для латвийского госуправления. Скандалы, интриги, расследования сопровождали его безостановочно.

Уже в январе вдруг отказались передвигаться с такой помпой заказанные в Чехии новые электрички. Едва их научили ездить, как разразился скандал с Латвийской почтой, объявившей о закрытии множества отделений в регионах, где почта – крайне важная государственная организация. Объявив о закрытии, одновременно для почтальонов устроили вечеринку за 180 тыс. евро.

Чуть погодя, весной, стало известно о сверхдорогих полетах Кришьяниса Кариньша в бытность его премьер-министром. Кариньш нанес убытков госбюджету на полмиллиона евро, но в отставку ушел только после того, как его об этом сильно попросила родная партия. До этого он делал вид, что полеты частными рейсами – вещь совершенно нормальная и он не знает, отчего все так на него напали.

Тему полетов продолжила национальная авиакомпания airBalic, вдруг списавшая в убытки полмиллиарда евро налогоплательщиков и залезшая в долги еще на огромную сумму. При этом руководство компании продолжает высокомерно всем доказывать свою правоту в духе «Вы ничего не понимаете!». Как, впрочем, и все остальное госуправление.

Ну и окончательно доконал остатки репутации чиновничества аудит реализации проекта Rail Baltica. Неожиданно выяснилось, что никто ничего не знает и не понимает – ни откуда взять денег на завершение строительства, ни куда именно тянуть рельсы, ни что с этим хозяйством вообще делать. Занавес.

За Драконом ползет Змея

Подводя итоги года, обычно принято делиться прогнозами на будущие 12 месяцев. Увы, ничего хорошего обещать не можем.

Экономисты полагают, что рост народного хозяйства в 2025 году составит как минимум 3%, что было бы неплохим результатом. Однако то же самое они обещали годом ранее. Не получилось. При этом неопределенности в новом году еще больше, чем годом ранее. Чего только стоит одно вступление в должность президента США уже упомянутого Дональда Трампа.

Будущий хозяин Белого дома обещает развернуть торговую войну со всем миром. На такие вещи латвийская экономика всегда реагировала довольно болезненно. Правда, есть мнение, что Трамп захочет уменьшить цены на нефть, для чего у него есть все рычаги. Посмотрим. От этого мы бы только выиграли.

Вполне возможна и эскалация войны в Украине, которая идет прямо у нас под боком. Если боевые действия там обострятся, нам тоже мало не покажется.

Так что как ни крути, у нас есть все основания вступать в год Змеи, да еще к тому же неприятного зеленого цвета, с крайней осторожностью, глядя под ноги. Остается лишь мечтать, что все же она, вероятно, должна быть получше, чем Дракон, повелевавший годом 2024-м.