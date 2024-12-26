«От приезжих нам никуда не деться, скорее всего, они будут здесь. Наша возможность – оценить, насколько качественных людей мы можем привлечь», – такое мнение выразил соучредитель благотворительного фонда помощи Украине «Фонд семьи Люманис» Янис Люманис в программе TV24 «Preses klubs». Об этом пишет LA.LV .

«Мы упустили какие-то возможности ещё до начала боевых действий [в Украине]. Были белорусские протесты… Тогда умы уезжали! Мы могли их принять. Что мы делаем дальше с этим? Как интегрируем их в общество? Очевидно, что приезжие здесь будут. В какой-то момент у нас некому будет строить дома, убирать улицы. Так было всегда и в любой стране. Вопрос в том, как мы сможем их интегрировать. А у нас с этим большие проблемы, начиная с времён негражданских паспортов», – отметил Люманис в эфире TV24.

Соучредитель фонда также подчеркнул, что Латвия приняла военных беженцев из Украины, но «второй раз наступила на те же грабли», так как снова не знает, что с этим делать и как их интегрировать.

«Было ощущение, что война вот-вот закончится, мол, подождите немного в стороне, всё скоро разрешится... Сейчас вот-вот пройдут три года, а ничего не заканчивается. И даже если война закончится завтра, у многих из них, вероятно, не будет куда возвращаться, и они останутся здесь. Очевидно, нам нужно было заранее дать им какие-то чёткие правила», – считает Льюманис.

«Я знаю украинцев, которые живут здесь почти три года. Среди них есть те, кто говорит по-латышски, но есть и те, кто понимает язык, но стесняется говорить. А есть и такие, кто до сих пор не выучил даже слово “Labdien”. Они разные, и им тоже нужна помощь. Однако им нужно объяснять, что это – Латвия», – заявил Люманис.