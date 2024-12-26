В 2023 году 16,2% населения ЕС — или около 71,7 миллиона человек — находились под угрозой бедности. Об этом сообщает Евростат .

На региональном уровне в 10 регионах ЕС доля людей, находящихся под угрозой бедности, превышала 30%. Наивысшие показатели были зафиксированы во французском заморском регионе Гвиана, где более половины населения (53,0%) находились под угрозой бедности, за которым следуют Калабрия (40,6%) и Сицилия (38,0%) в Италии.

Для сравнения, в 26 регионах доля населения, находящегося под угрозой бедности, была ниже 10%. Самый низкий показатель был зарегистрирован в румынском регионе Бухарест-Ильфов (2,1%), за которым следуют итальянский регион Провинция Больцано-Бозен (3,1%) и бельгийский регион Восточная Фландрия (5,4%).

В Латвии доля бедняков составляет 22,5%. Столько же, сколько в Эстонии, которую у нас почему-то принято считать более богатой.

Литва в отличие от Латвии разделена на два региона. В Вильносском регионе бедных только 15,3%, но в остальной Литве их даже больше, чем в Латвии - 22,8%.