Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вместо Упитса - памятник легионерам? Власти Риги полны новых идей 3 1172

Наша Латвия
Дата публикации: 26.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Вместо Упитса - памятник легионерам? Власти Риги полны новых идей

Рижские власти пока не придумали, что делать с памятником писателю Упитса. Но пилить его надвое вроде больше не хотят. Как пишет LA.LV, об этом в новом дискуссионном шоу TV24 «Rīga gatava?» рассказал вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.

Упоминая печально известный и окружённый спорами памятник Андрею Упитсу, Ратниекс пояснил, что на данный момент не принято решение о конкретной его трансформации. Распил памятника, который значительная часть общества считает недостойным поступком, был лишь идеей.

На вопрос, что будет вместо него, он ответил: «На этом месте может быть табличка, которую мы создаём в честь Аншлава Эглитиса, а также будет памятник легионерам, который тоже стоит разместить в подходящем месте».

×
Читайте нас также:
#Рига #памятники
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
0
0
0
47
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Святой Николай
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео