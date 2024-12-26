Рижские власти пока не придумали, что делать с памятником писателю Упитса. Но пилить его надвое вроде больше не хотят. Как пишет LA.LV , об этом в новом дискуссионном шоу TV24 «Rīga gatava?» рассказал вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.

Упоминая печально известный и окружённый спорами памятник Андрею Упитсу, Ратниекс пояснил, что на данный момент не принято решение о конкретной его трансформации. Распил памятника, который значительная часть общества считает недостойным поступком, был лишь идеей.

На вопрос, что будет вместо него, он ответил: «На этом месте может быть табличка, которую мы создаём в честь Аншлава Эглитиса, а также будет памятник легионерам, который тоже стоит разместить в подходящем месте».