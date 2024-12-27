Заявлено о крупном снижении цен на электроэнергию в Латвии

На прошлой неделе средняя цена электроэнергии в Латвии снизилась на 56% и составила 60,45 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили агентству ЛЕТА представители АО "Latvenergo".

В Литве цена электроэнергии также снизилась на 59% и составила 55,90 евро за МВт/ч, а в Эстонии цена упала на 52% и составила 60,45 евро за МВт/ч.

Между тем, стоимость системы "Nord Pool" снизилась на 48% - до 23,47 евро за МВт/ч. В Польше средняя цена электроэнергии составила 70,28 евро за МВт/ч, во Франции - 60,66 евро за МВт/ч.

Снижение цен на электроэнергию в странах Балтии главным образом обусловлено более высокой выработкой ветряных станций, которая выросла на 57% по сравнению с предыдущей неделей. Аналогично и в торговых округах Скандинавии на изменение цен повлияла повысившаяся на 4% выработка ветряных станций, а также увеличение производства электроэнергии на гидроэлектростанциях.

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии составило 9390 гигаватт-часов (ГВт/ч), а объемы производства электроэнергии - 10 135 ГВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в Балтии сократилось на 6% и составило 579 ГВт/ч. Объем потребляемой в Латвии электроэнергии был на 5% ниже, чем неделей ранее, - 143 ГВт/ч. В Эстонии потребление сократилось на 2% - до 182 ГВт/ч. В Литве было потреблено 254 ГВт/ч электроэнергии, что меньше на 8% по сравнению с предыдущей неделей.

Выработка электроэнергии в странах Балтии сократилась на 8%: всего было произведено 382 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 39% ниже по сравнению с предыдущей неделей - 60 ГВт/ч. В Эстонии объем производства сократился на 23% - было произведено 98 ГВт/ч. В Литве производство электроэнергии выросло на 20% - до 224 ГВт/ч.

На минувшей неделе объем выработки против потребления в Латвии составил 42%, в Эстонии - 54%, а в Литве - 88%. В странах Балтии было произведено 66% от общего объема потребляемой в регионе электроэнергии.

Представители "Latvenergo" отмечают, что колебания цен "Nord Pool" напрямую влияют только на тех клиентов, которые заключили со своим торговцем электричеством договор переменной цены, так как она зависит от цены электроэнергии на бирже.