Желающих уехать из Латвии стало больше

За год немного увеличилась доля жителей, которые хотели бы эмигрировать в одну из западных стран, если бы была такая возможность, говорит Арнис Кактиньш, директор исследовательского центра "SKDS".

В октябре 2024 года этот показатель достиг 37%, приблизившись к показателю 2012 года, когда такое желание выразили 38% населения.

При этом в октябре текущего года с указанным утверждением не согласились 55% респондентов, а еще 7% населения указали, что "им трудно говорить".

Для сравнения, в октябре прошлого года желание эмигрировать в страны Запада выразили 33% респондентов, при этом 61% респондентов тогда не согласились с этим утверждением. 6% населения выбрали ответ «трудно сказать».

По данным опроса, жители чаще всего выражали желание эмигрировать в страны Запада в октябре 2009 года, во время финансового кризиса - 53% жителей выразили тогда такое отношение. С 2010 года доля этих жителей хоть и колеблется, но начала снижаться.

В каждом из опросов приняли участие около 1000 респондентов.