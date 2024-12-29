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Желающих уехать из Латвии стало больше 1

Наша Латвия
Дата публикации: 29.12.2024
BB.LV
Желающих уехать из Латвии стало больше

За год немного увеличилась доля жителей, которые хотели бы эмигрировать в одну из западных стран, если бы была такая возможность, говорит Арнис Кактиньш, директор исследовательского центра "SKDS".

В октябре 2024 года этот показатель достиг 37%, приблизившись к показателю 2012 года, когда такое желание выразили 38% населения.

При этом в октябре текущего года с указанным утверждением не согласились 55% респондентов, а еще 7% населения указали, что "им трудно говорить".

Для сравнения, в октябре прошлого года желание эмигрировать в страны Запада выразили 33% респондентов, при этом 61% респондентов тогда не согласились с этим утверждением. 6% населения выбрали ответ «трудно сказать».

По данным опроса, жители чаще всего выражали желание эмигрировать в страны Запада в октябре 2009 года, во время финансового кризиса - 53% жителей выразили тогда такое отношение. С 2010 года доля этих жителей хоть и колеблется, но начала снижаться.

В каждом из опросов приняли участие около 1000 респондентов.

#эмиграция
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1

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    30-го декабря

    Многие уже едут в Россию и Белоруссию. Родители, особенно Даугавпилса, которые не хотят терпеть издевательств в школах, над своими детьми, собирают вещи и уезжают. Учить латышский и учится на латышском, это огромная разница.

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