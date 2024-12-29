Baltijas balss logotype

Живущие в Латвии мусульмане хотят, чтобы в стране была построена первая мечеть 4

Наша Латвия
Дата публикации: 29.12.2024
BB.LV
Живущие в Латвии мусульмане хотят, чтобы в стране была построена первая мечеть

Достаточно ли в Латвии мусульман, чтобы строить классическую мечеть?

Этот вопрос стал актуальным, поскольку в нынешнем исламском центре на улице Бривибас уже давно стал тесновато. Настолько, что коллективные молитвы приходится организовывать в две смены. И даже больше, когда бывают случаи, что туда приходит тысяча мусульман.

До конца года община надеется переехать в отремонтированное дополнительное помещение на улице Авоту в Риге. Число мусульман в Латвии увеличивается, да и сами латыши тоже принимают ислам.

«У нас были планы провести ремонт этого помещения, а после этого думать о мечети. Я думаю, что в свободной Латвии определенно нужно строить мечеть, чтобы все видели, что это такое. Пока нам хватает этого помещения. Нет такого, что прямо сейчас нам нужно мечеть и все. Нужно место, где можно молиться и все», - говорит Зуфар Зайнулин, председатель правления Центра культуры ислама Латвии.

Журналисты TV360 приняли участие в одном из собраний центра, где люди говорят именно про строительство мечети – классической, с минаретами.

«Я думаю, что это было бы хорошо, даже для туристов. У нас очень красивые церкви, но нет ни одной мечети. Это было бы красиво, это показало бы демократический путь людям любой религии», - говорит Яхун, проживающий в Латвии мусульманин из Узбекистана.

«Общественность бы поняла, где мы. Не внутри этих каких-то маленьких помещениях», - поделился мнением Дидзис, латвийский мусульманин.

И хотя невозможно точно назвать точное число мусульман в Латвии, есть информация, что их может быть около 10 тысяч, около 20 процентов из которых регулярно посещают центр на улице Бривибас. Большая часть мусульман Латвии – иностранцы, включая гастербайтеров, но есть и латыши, которые ранее были христианами, но на каком-то этапе жизни изменили веру. Как рассказали в центре, в месяц примерно два жителя Латвии принимают ислам.

Отметим, что категорически против этого уже успели выступить местные националисты. В частности, высказалась представляющая нынче нацблок «дерусификаторша» Лиана Ланга.

«В Латвии должен быть принят закон против исламизации Латвии и строительства мечетей. Латвия никогда не будет исламской страной, не надейтесь! У вас есть свои земли, живите там!», - отрезала она в социальных сетях.

#религия
19
7

Комментарии (4)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го декабря

    А чем петербазница плоха🤔 С неё можно орать в матюгальник на половину риги...Петушару содрать только и вполне..

    0
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    30-го декабря

    Ну что, вот и началось, лет через 5 здесь будет совсем другое общество и страна. Мы в ЕС и нас ждёт судьба ЕС. Как это ни печально.

    4
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    29-го декабря

    А когда-то в Латвии действовало 60 с лишним синагог. Кстати одна есть в Юрмале, но не действует, сало кто о ней знает. Я лично не против мечети, но есть такая особенность у них как призывы на молитву, и для Латвии этот момент будет казаться странным. А в остальном мечеть чистое место, там люди думают о светлом. Это же не центр «легального потребления», так что не вижу проблем.

    4
    11
  • ТК
    Тото Кутунио
    29-го декабря

    Ну, с почином! Потом Курам-Байрам отмечать будем, а лет через 10-15 баранов возле милды резать. Вэлком ту EU.

    35
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео