Живущие в Латвии мусульмане хотят, чтобы в стране была построена первая мечеть

Этот вопрос стал актуальным, поскольку в нынешнем исламском центре на улице Бривибас уже давно стал тесновато. Настолько, что коллективные молитвы приходится организовывать в две смены. И даже больше, когда бывают случаи, что туда приходит тысяча мусульман.

До конца года община надеется переехать в отремонтированное дополнительное помещение на улице Авоту в Риге. Число мусульман в Латвии увеличивается, да и сами латыши тоже принимают ислам.

«У нас были планы провести ремонт этого помещения, а после этого думать о мечети. Я думаю, что в свободной Латвии определенно нужно строить мечеть, чтобы все видели, что это такое. Пока нам хватает этого помещения. Нет такого, что прямо сейчас нам нужно мечеть и все. Нужно место, где можно молиться и все», - говорит Зуфар Зайнулин, председатель правления Центра культуры ислама Латвии.

Журналисты TV360 приняли участие в одном из собраний центра, где люди говорят именно про строительство мечети – классической, с минаретами.

«Я думаю, что это было бы хорошо, даже для туристов. У нас очень красивые церкви, но нет ни одной мечети. Это было бы красиво, это показало бы демократический путь людям любой религии», - говорит Яхун, проживающий в Латвии мусульманин из Узбекистана.

«Общественность бы поняла, где мы. Не внутри этих каких-то маленьких помещениях», - поделился мнением Дидзис, латвийский мусульманин.

И хотя невозможно точно назвать точное число мусульман в Латвии, есть информация, что их может быть около 10 тысяч, около 20 процентов из которых регулярно посещают центр на улице Бривибас. Большая часть мусульман Латвии – иностранцы, включая гастербайтеров, но есть и латыши, которые ранее были христианами, но на каком-то этапе жизни изменили веру. Как рассказали в центре, в месяц примерно два жителя Латвии принимают ислам.

Отметим, что категорически против этого уже успели выступить местные националисты. В частности, высказалась представляющая нынче нацблок «дерусификаторша» Лиана Ланга.

«В Латвии должен быть принят закон против исламизации Латвии и строительства мечетей. Латвия никогда не будет исламской страной, не надейтесь! У вас есть свои земли, живите там!», - отрезала она в социальных сетях.