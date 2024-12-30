Дума Балвского края выделит 30 500 евро на покупку народных костюмов

На покупку народных костюмов для нескольких коллективов в 2025 году будет распределено 30 530 евро, решили депутаты Балвского края на последнем заседании этого года, пишет ЛЕТА.

В рамках заседания было решено предусмотреть в бюджете муниципалитета Балвского края на 2025 год финансирование в размере 30 538 евро для приобретения народных костюмов коллективам народного искусства края. Это необходимо для подготовки к участию в Празднике песни и танца латвийской школьной молодежи.

Молодежному танцевальному коллективу "Rika" Балвского центра культуры и отдыха выделено 1440 евро, а танцевальному коллективу центра "Balvu vilciņš" (группа 8–11 классов) — 8857 евро. Танцевальному коллективу "Cielaviņa" (группа 1–4 классов) из Культурного центра Кубулы выделено 990 евро.

Танцевальному коллективу Балвской начальной школы "Saulstariņi" предусмотрено 4000 евро, коллективу 1–4 классов Ругайской средней школы — 2712 евро. Молодежному танцевальному коллективу "Palazdīte" из Культурно-исторического центра Тилжи запланировано 3855 евро.

Танцевальному коллективу Балвской государственной гимназии "Sudraba pūce" (группа 5–9 классов) выделено 1130 евро, хору гимназии — 875 евро. Хору Тилжской основной школы потребуется 1175 евро, хору Балвской музыкальной школы — 935 евро, хору Балтинавской средней школы — 1830 евро. Вокальному ансамблю Балвской музыкальной школы выделено 2004 евро, а духому оркестру школы — 735 евро.