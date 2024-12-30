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«Как будто в Мухосранске!»: в рижском магазине услышали объявления на русском 3

Наша Латвия
Дата публикации: 30.12.2024
BB.LV
«Как будто в Мухосранске!»: в рижском магазине услышали объявления на русском

Некоторое время назад в социальной сети «Х» Лиана Ланга похвалила ИКЕА за то, что магазин убрал русский язык из касс самообслуживания, предложив магазинам «Рими» и «Максима» сделать то же самое. Однако, радость была недолгой. Счастье дерусификаторов омрачил другой эпизод. Об этом пишет LA.LV.

«IKEA убрала русский государственный язык с экранов самообслуживания. Кампания приглашает #RunāLatviski @RimiLatvija @maximaveikals последовать их примеру! Напоминаю, что с 31 января 2025 года ни в одном латвийском банкомате не будет русского языка», — написала Лиана Ланга в своем аккаунте «X».

«Объявления в магазине IKEA до сих пор звучат на русском языке. На самом деле, очень тревожное чувство. Как в таком Мухосранске», — написал другой пользователь, чем свел на нет всю радость от достижений языковой политики.

Комментарий от ИКЕА: «При общении с нашими клиентами мы обеспечиваем соблюдение национального законодательства, а также указаний надзорных органов всегда обслуживать клиентов на официальном языке. Кроме того, мы стремимся к тому, чтобы информация была доступна и на других языках, которые актуальны для наших клиентов. Это также позволяет нам обеспечить безопасность всех наших клиентов».

#русский язык
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • 30-го декабря

    русский - язык межнационального общения на территории СССР

    63
    3
  • MI
    Marija Ivanova
    Имя не указано
    30-го декабря

    вообще-то руссуий один из 6 официальных языков ООН и считается международным

    45
    0
  • Д
    Дед
    Имя не указано
    30-го декабря

    Вообще то самый распространенный язык в Европе русский, не в ЕС, а в Европе.

    33
    0

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