Рабочие и работницы: что меняется на рынке труда Латвии в 2025 году

Одно из серьезных изменений на рынке труда касается трудоустройства иностранцев. В целях снижения рисков недобросовестного использования системы трудовой иммиграции с 1 января 2025 года работодатели, планирующие нанимать работников из третьих стран, будут обязаны сотрудничать с Госагентство занятости (ГАЗ).

Это должно способствовать повышению эффективности сотрудничества между работодателями и государственными учреждениями, которые занимаются трудоустройством местных соискателей работы и подбором оптимальных вакансий.

Латвийцам – «право первой руки»

Планируемое решение предусматривает, что работодатель, желающий привлечь на работу иностранного гражданина, должен будет получить заключение ГАЗ и соответствующее разрешение на его трудоустройство. Чтобы получить такое заключение, работодателю необходимо будет предоставить Агентству обоснование – насколько необходимо наличие конкретного вакантного места, а также сотрудничать с ГАЗ в процессе отбора подходящего кандидата.

Работодатель, который намерен трудоустроить иностранца путем заключения трудового договора, должен будет, как и прежде, заявить ГАЗ о наличии в его компании вакансии: возможно, нужного работника можно будет найти и среди местных жителей.

Работнику: учиться, учиться и еще раз учится...

На начало декабря 2024 года в ГАЗ было зарегистрировано 16 230 вакансий. Наибольшее число свободных рабочих мест предлагалось в отраслях:

Строительство/Недвижимость – 27% от общего количества вакансий,

Производство/промышленность – 17%

Транспорт/Логистика – 16%,

Услуги – 7%,

Общественное питание/Пищевая промышленность – 6,5%

Информационные технологии/Телекоммуникации – 6%.

Согласно прогнозам ГАЗ, в ближайшее время по-прежнему будут востребованы – причем даже в большем количестве, чем до сих пор, – работники в строительной отрасли и дорожном строительстве.

Учитывая демографическую ситуацию и неуклонное старение населения, будет также возрастать востребованность в работниках в медицинской отрасли и в сфере социального обслуживания. Также прогнозируется повышение спроса на представителей других профессий, но, как подчеркивают в ГАЗ, профессий именно высококвалифицированных. Поэтому всем соискателям работы настоятельно рекомендуется осваивать те профессии, которые востребованы на рынке труда.

Однако и тем, кто сегодня имеет работу, расслабляться не стоит и также нужно осваивать новые профессиональные навыки.

Так, например, с расширением процессов автоматизации, происходящих в сфере торговли, будет увеличиваться количество касс самообслуживания, соответственно, торговые предприятия будут сокращать число продавцов и кассиров.

Но в то же время будут более востребованы операторы технических подразделений, способные поддерживать оборудование в рабочем состоянии.

Вкалывают роботы

Другим примером подобных процессов может служить система клининга: по мере развития и совершенствования оборудования многие функции по уборке, которые выполняются сегодня людьми, смогут выполнять роботы. Однако в управлении новыми технологиями, комплектации продукции, доставке и т. д. по-прежнему будет востребован человеческий ресурс. Но, как уже упоминалось выше, – работники более высокой квалификации.

Подчеркивая тотальную тенденцию к расширению на предприятиях и в учреждениях автоматизации и дигитализации с целью повысить производительность и сократить расходы, ГАЗ настоятельно рекомендует работникам изучать новые технологии, совершенствовать свои цифровые навыки, – словом, всемерно повышать свою конкурентоспособность на рынке труда.

В качестве одного из относительно новых, но исключительно важных цифровых навыков называется использование возможностей искусственного интеллекта – например, для оптимизации повседневной рутинной работы.