Тотальное нападение России на страны Балтии сейчас полностью исключено - НВС

Тотальное нападение России на страны Балтии в настоящее время полностью исключено, заявил в интервью порталу Министерства обороны уходящий командующий Национальных вооружённых сил (НВС) Леонид Калниньш, пишет ЛЕТА.

Калниньш отметил, что Россия вовлечена в конфликт и несёт «довольно значительные» потери в Украине. Тем не менее, у России всё ещё есть возможности для проведения диверсий или очень локальных мелких операций. «Если смотреть на более крупные масштабы, например, тотальное нападение на Латвию или страны Балтии в целом, то это, конечно, полностью исключено», — считает Калниньш.

Командующий НВС напомнил, что даже в случае небольшой локальной агрессии против какого-либо населённого пункта в странах Балтии немедленно последует ответная реакция со стороны союзников НАТО в соответствии с пятой статьёй договора НАТО. «Я с полной уверенностью могу сказать, что пятая статья действует, и никто её не отменял», — добавил Калниньш.

Говоря о возможной активности России, Калниньш подчеркнул, что российская политика ориентирована на комплексный подход в гибридных атаках, включая диверсии как в физическом, так и в киберпространстве, а также попытки влиять на общество, вызывая недовольство, например, экономической ситуацией.

«В этом отношении Россия изобретательна в своих попытках повлиять на общественное мнение, что подтверждается происходящим в западных странах. Далее следуют проблемы с поддержкой наращивания военной мощи и помощи Украине», — отметил он.

Срок полномочий Калниньша истекает в январе. Его преемником станет нынешний командующий Земессардзе Каспар Пуданс, который приступит к выполнению новых обязанностей 27 января.