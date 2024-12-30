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Тотальное нападение России на страны Балтии сейчас полностью исключено - НВС 3

Наша Латвия
Дата публикации: 30.12.2024
BB.LV
Тотальное нападение России на страны Балтии сейчас полностью исключено - НВС
ФОТО: LETA

Тотальное нападение России на страны Балтии в настоящее время полностью исключено, заявил в интервью порталу Министерства обороны уходящий командующий Национальных вооружённых сил (НВС) Леонид Калниньш, пишет ЛЕТА.

Калниньш отметил, что Россия вовлечена в конфликт и несёт «довольно значительные» потери в Украине. Тем не менее, у России всё ещё есть возможности для проведения диверсий или очень локальных мелких операций. «Если смотреть на более крупные масштабы, например, тотальное нападение на Латвию или страны Балтии в целом, то это, конечно, полностью исключено», — считает Калниньш.

Командующий НВС напомнил, что даже в случае небольшой локальной агрессии против какого-либо населённого пункта в странах Балтии немедленно последует ответная реакция со стороны союзников НАТО в соответствии с пятой статьёй договора НАТО. «Я с полной уверенностью могу сказать, что пятая статья действует, и никто её не отменял», — добавил Калниньш.

Говоря о возможной активности России, Калниньш подчеркнул, что российская политика ориентирована на комплексный подход в гибридных атаках, включая диверсии как в физическом, так и в киберпространстве, а также попытки влиять на общество, вызывая недовольство, например, экономической ситуацией.

«В этом отношении Россия изобретательна в своих попытках повлиять на общественное мнение, что подтверждается происходящим в западных странах. Далее следуют проблемы с поддержкой наращивания военной мощи и помощи Украине», — отметил он.

Срок полномочий Калниньша истекает в январе. Его преемником станет нынешний командующий Земессардзе Каспар Пуданс, который приступит к выполнению новых обязанностей 27 января.

#латвия-россия #нвс
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Комментарии (3)

  • AK
    Anton Kvaskov
    30-го декабря

    Хороший мальчик...

    13
    0
  • JB
    Janis Berzin
    30-го декабря

    Спасибо, отец родной, мудростью своей успокоил! Без этого высокооплачиваемого дармоеда в камуфляже глупое население, вместо готовки салатов и беготни по магазинам, в панике рыло бы укрытия по лесам и прятало консервы! Спасибо скунгсу за предновогоднее напоминание о войне!

    29
    0
  • Д
    Дед
    30-го декабря

    Он считает, что нападение на Латвию для России не мелкое предприятие?

    18
    0

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