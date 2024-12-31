Рижская дума приглашает жителей встречать Новый год на шести площадях Старого города – с музыкой, танцами, глинтвейном, праздничной подсветкой.

Праздничные мероприятия в Вецриге начнутся с 21:00 31 декабря до двух часов ночи 1 января.

Рижан и гостей столицы приглашают: на площади Ливу, Ратушную, Пилс, в скверик перед Пороховой башней, на участок улицы, параллельной набережной 11 Ноября – между Полю и Бискапа гате, а также на участок ул. Калькю между улицей Вальню и бульваром Аспазияс.

О музыкальной программе и развлечении публики позаботятся диджеи Ella, Makree, Funky DJ Elegant, PM2AM, Monsta и телеведущий Арманд Симсонс, на фасадах домов будут красочные световые проекции.

Прогноз синоптиков на длинные выходные этому способствует – до Нового года в Латвии не ожидается устойчивых морозов и снега. Температуры даже по ночам могут быть плюсовыми.