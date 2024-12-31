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В этом году в Латвии закрыты или реорганизованы 66 учебных заведений 1

Наша Латвия
Дата публикации: 31.12.2024
BB.LV
В этом году в Латвии закрыты или реорганизованы 66 учебных заведений
ФОТО: LETA

В этом году в Латвии ликвидированы 45 учебных заведений, а 21 реорганизовано, сообщает Министерство образования и науки (МОН), пишет ЛЕТА.

Наибольшие изменения затронули Латгале и Курземе, где реорганизовано или ликвидировано по 18 учебных заведений. В Курземе 10 из них — это детские сады, присоединенные к другим учебным заведениям. В Латгале изменения коснулись в основном начальных школ — 10 учебных заведений ликвидированы или присоединены к другим школам.

В Видземе ликвидированы или реорганизованы 13 учебных заведений. Из них 7 — общеобразовательные начальные школы, 2 — специальные начальные школы, 2 — средние школы и 2 — детские сады.

В Рижском регионе в этом году закрыты или реорганизованы 9 учебных заведений, преимущественно начальные и средние школы. В Земгале — 8 учебных заведений.

Решения о создании, реорганизации или закрытии учебных заведений принимаются самоуправлениями как учредителями этих учреждений. О своих решениях самоуправления информируют МОН, подавая документы и запрашивая согласование.

Рассматривая вопросы согласования решений самоуправлений, МОН оценивает качество работы учебных заведений, доступность дальнейшего образования, транспортное обеспечение и развитие сети учебных заведений в регионе. Учитывается также мнение вовлеченных сторон — учащихся, педагогов и родителей, уточняет МОН.

Больше всего решений о реорганизации или закрытии учебных заведений приняли самоуправления Краславского края, Лиепаи и Риги — по 6 решений каждое. По 5 решений приняли самоуправления Талсинского и Тукумского краев, по 4 — Балвского, Цесисского и Смилтенского краев, а 3 решения — Даугавпилсское самоуправление.

В Айзкраукльском, Добельском, Юрмальском, Лимбажском, Огрском, Прейльском, Резекненском, Салдусском краях, а также в Вентспилсе принято по 2 решения в каждом.

В Адажском, Баускском, Южнокурземском, Кулдигском, Ливанском, Лудзенском краях, а также в Резекне и Мадонском крае в этом году реорганизовано или закрыто по одному учебному заведению.

Кроме того, в этом году основано одно новое учебное заведение — дошкольное учреждение Auseklītis в Риге.

#образование #школы
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    31-го декабря

    Несомненно эти достижения ЛР помогут сохранить и упрочить латышский язык, о котором так пекутся политиканы и госдеятели. Об этих успехах ЛР необходимо упомянуть в пафосных речах 11, 18 ноября и 4 мая госчинушам и прочим дармоедам.

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